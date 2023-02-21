Путин: мы делали все возможное, чтобы решить все мирным способом

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Донбасс не сдавался в условиях блокады и постоянных обстрелов со стороны Украины, а также верил и ждал, когда Россия придет на помощь. По словам президента, Россия делала все возможное, чтобы решить эту проблему мирными средствами.

Владимир Путин также заявил, что решение начать военную операцию было принято для защиты людей на «исторических землях», для обеспечения безопасности России и ликвидации угрозы, которая исходила от «неонацистского режима», сложившегося на Украине после переворота в 2014 году. «Мы шаг за шагом, аккуратно и последовательно будем решать стоящие перед нами задачи»,— сказал президент.

Сегодня, 21 февраля, Владимир Путин обращается с первым со ввода войск на Украину посланием к Федеральному собранию. Мероприятие проходит в Гостином дворе. В прошлом году оно не состоялось, что объяснялось «интенсивной динамикой событий», «необходимостью зафиксировать результаты». Источники «Ъ» сообщали, что работа над текстом послания не велась, потому что недостаточно понятна ситуация в зоне военной операции на Украине.

Военная операция России на Украине началась по приказу Владимира Путина 24 февраля 2022 года. Ее целями были названы «демилитаризация и денацификация» Украины. В ходе встречи с членами СПЧ президент говорил, что конфликт на Украине развязали ее тогдашние власти в 2014 году. По его словам, целью развязанной войны стало подавление волеизъявления проживающих в Донбассе людей.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в трансляции «Ъ».