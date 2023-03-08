Накануне 8 Марта корреспондент «Ъ» Мария Башмакова говорила о любви и выясняла отношения полов с заведующим кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, директором Школы антропологии будущего Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Александром Асмоловым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Психолог Александр Асмолов

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости Психолог Александр Асмолов

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

— День 8 Марта за сто с лишним лет своей истории был и политическим, и романтическим, а иногда — и тем и другим сразу. Сейчас одни его ждут и любовно исполняют ритуал с цветами, другие отвергают, а над празднующими смеются. Как вы считаете, нужен ли вообще такой праздник?

— Когда меня спрашивают о необходимости того или иного праздника, я всегда вспоминаю историю об Оливере Кромвеле, который добился казни короля Карла I. А спустя века памятники им обоим находятся в одном лондонском пространстве. Не спешите устранять праздники, в которые вы могли сказать женщине теплые слова, откуда бы этот праздник ни взялся. Сказать женщине: «Я тебя люблю!» никогда не лишне в любой культуре. Если те или иные женщины считают, что этот праздник к ним не относится, это их выбор и позиция, которую надо уважать. Но есть и те, для кого этот праздник дорог и кто его ждет. Каждому — по его вере. А попытки создать ритуалы — всегда дело крайне неблагодарное.

— Праздник это женский. А вам не кажется, что само понятие женственности нуждается в разъяснении? Ведь женственность сейчас часто путают с нарочитой сексапильностью или домостроевской покорностью? Как вообще формируются представления о мужественности и женственности?

— За представлениями о мужественности и женственности стоит пестрая палитра культурных традиций. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я не хочу оказаться в нравоучительной позиции ментора, который не раздумывая бросит камень как в культурные стереотипы, превозносящие эротическую женскую привлекательность, так и в носителей патриархальных стереотипов «Домостроя».

Второй ваш вопрос намного сложнее. На него невозможно ответить без понимания биологических истоков и смысла расхождения полов. Ведь именно взаимодействие разных полов является выигрышной стратегией эволюции, обеспечивающей рост разнообразия популяции за счет комбинирования особенностей разнополых особей. Чтобы грамотно говорить о взаимоотношениях между полами, надо с самого начала различать пять уровней половой дифференциации: хромосомные различия; различия на уровне половых органов, различия на уровне вторичных половых признаков; психологические различия разнополых особей; различные социальные роли и разные коллективные представления о женственности и мужественности в разных культурах. Каждый последующий уровень основан на предыдущем, но не сводится к нему.

Эволюция поддерживает множество вариантов развития мужского и женского начала, ведь изменчивые популяции лучше приспособлены к изменениям обстоятельств и даже катастрофам. У разных биологических видов существуют смешанные стратегии полового поведения, но мы часто зацикливаемся и считаем, что есть однозначные биологические, социальные и психологические особенности, присущие либо мужчинам, либо женщинам. На эту неоднозначность обратил внимание философ Отто Вейнингер, который в своей книге «Пол и характер» (1902) отметил, что бывают женственные мужчины и мужественные женщины.

В разных сообществах — разные представления об идеалах мужественного и женственного. Крайне опасно, когда подобные идеалы превращаются в идолов, несовместимых с биологическим и культурным плюрализмом.

Тот же день 8 Марта отмечается во многих странах, связанных общей исторической судьбой. Вопросы, связанные с этим праздником (о равноправии женщин и мужчин), можно считать присущими европейской культуре, но они далеки от других цивилизаций. А мы склонны видеть мир либо через оптику евроцентризма, где все меряется европейскими нормами, либо через оптику эволюционного снобизма: те представления о мужественности и женственности, которые существовали в других культурах, заранее кажутся нам примитивнее, чем в европейской культуре.

Фотогалерея Как женщины на протяжении столетий боролись за свои права Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Отцы-основатели американской нации, положив в основу ее принцип равенства всех людей перед Богом, под «людьми» понимали лишь свободных мужчин. В 1776 году жена будущего второго президента США Джона Адамса написала мужу в Филадельфию, где тот принимал Декларацию независимости, и попросила, чтобы собравшиеся там мужчины «не забыли в тексте о своих дамах». Супруг отшутился в том духе, что дамам следует не забывать о доме и детях, однако вставил в текст декларации открывающую фразу-мину, взорвавшуюся два века спустя: «Все мужчины и женщины созданы равными» Фото: John Trumbull / US Capitol Но и в XIX веке мысль о правовом равенстве полов звучала крамолой для ушей просвещенного американца. Потому что тогдашняя правовая система базировалась на заимствованном у англичан «обычном» (или прецедентном) праве, согласно которому «в браке муж и жена составляют единое целое». Отсюда следовало, что жены не могут иметь политических или экономических интересов, отличных от интересов мужей, которые голосуют и ведут всю хозяйственную деятельность от имени жен и в интересах семьи Фото: Library of Congress Как отмечали составительницы программного суфражистского документа — Декларации чувств и решений, принятой в 1848 году на первой конференции по правам женщин в Сенека-Фоллз,— «с точки зрения гражданских прав и перед законом замужние женщины фактически приравнены к мертвым». Интересно, что текст этой «декларации независимости» подписали делегаты обоих полов — 68 женщин и 32 мужчины Фото: Library of Congress В 1833 году колледж Оберлин первым из американских высших учебных заведений раскрыл двери перед абитуриентами в юбках, и спустя восемь лет там же получили ученые степени первые три американки, две из которых активно участвовали в движении суфражисток. Спустя шесть лет штат Миссисипи первым принял закон о праве замужней женщины на собственность. А в 1866-м две знаменитые «бабушки американской революции» Элизабет Кэйди Стэнтон и Сьюзен Энтони создали Американскую ассоциацию за равные права

на фото: один из первых женских выпусков колледжа Оберлин Фото: Oberlin College Archives Во второй половине XIX века было сформировано несколько групп, которые лоббировали интересы женщин в английском парламенте. В 1897 году 17 организаций объединились в Национальный союз женских обществ. Союз организовывал встречи, направлял письма политикам и публиковал различные материалы Фото: AP Борьба за женское избирательное право была массовой и велась как женщинами, так и мужчинами самых разных взглядов. Одним из основных различий участников движения, особенно в Британии, было деление на суфражистов, стремившихся к изменениям конституционным путем, и суфражисток, возглавляемых Эммелин Панкхерст (на фото) создавшей в 1903 году Общественно-политический союз женщин и практиковавших более радикальные методы Фото: Imperial War Museums В 1908 году суфражетки попытались ворваться в Палату общин, подожгли дом Дэвида Ллойда Джорджа (несмотря на поддержку с его стороны введения женского избирательного права) Фото: Fotobank / Hulton Archive / Getty Images Женское избирательное право в России впервые было введено в 1906 году на территории пользовавшегося широкой автономией Великого княжества Финляндского, но входившего в состав Российской империи. На остальной территории России женщины получили право голосовать только весной 1917 года Фото: Signe Brander / Wikipedia 19 марта 1917 года в Петрограде под лозунгами «Свободная женщина в свободной России!», «Без участия женщин избирательное право не всеобщее!», «Место женщины в Учредительном собрании!» прошла 40-тысячная демонстрация женщин. Через месяц Временное правительство приняло постановление «О производстве выборов гласных городских дум, об участковых городских управлениях», согласно которому избирательными правами наделялись все граждане, достигшие 20 лет, без различия пола, национальности и вероисповедания Фото: ТАСС В 1915 году Нью-Йорк потрясла 40-тысячная демонстрация женщин в защиту равных избирательных прав. А спустя год первая дама заняла место в палате представителей конгресса — ею стала видная суфражистка и пацифистка Джанетт Ранкин, которая воспользовалась более прогрессивным, чем федеральный, избирательным законом штата Монтана (в 1941 году она единственная голосовала против объявления войны Японии). Правда, еще через год полиция арестовала полторы сотни суфражисток, пикетировавших Белый дом, но остановить прогресс уже было невозможно Фото: AP В 1919 году при поддержке президента Вильсона конгресс принял 19-ю поправку, давшую 26 миллионам американок право голоса. При ратификации в штатах судьбу ее решили голоса всего двух членов сената штата Теннесси (в конституции записано, что поправки должны быть ратифицированы тремя четвертями штатов, и Теннесси оказался искомым 36-м из тогдашних 48). Как подсчитала одна из видных суфражисток, победа далась дорогой ценой: 57 лет борьбы, 56 референдумов и сборов подписей, 480 обращений в сенаты штатов и 277 — к руководству обеих ведущих партий, а также проталкивание поправки в повестку конгресса всех 19 созывов Фото: AP Известная социалистка и борец за права женщин Клара Цеткин (на фото) активно поднимала тему роли женщины в революционной борьбе. Близкая подруга Розы Люксембург и ученица дочери Карла Маркса, она боролась за смягчение трудового законодательства для женщин и предоставление всеобщего избирательного права. Возглавив социал-демократическое женское движение в Германии, она превратила его в одно из сильнейших в мире. В 1910-м году Клара Цеткин предложила учредить день солидарности трудящихся женщин в борьбе против угнетения и неравенства. И сейчас по инициативе ООН 8 марта отмечают Международный день борьбы за права женщин. А в 1932 году, открывая очередной политический сезон в рейхстаге на правах его старейшего депутата, именно Цеткин прямо и открыто заговорила об опасности фашизма Фото: AP После окончания Первой мировой войны феминизм раскололся на два течения. Умеренное «социальное» крыло предпочло бороться за дополнительные гарантии и привилегии женщин в общественной жизни и на производстве, в то время как радикальное «эгалитарное» выступало за полное равенство с мужчинами во всех сферах жизни, отказываясь признавать какие-либо различия между полами: биологические, физиологические или психологические. Поначалу радикальные феминистки остались в меньшинстве: во время войны объективно возросла доля женщин в сфере массового производства, и встал вопрос о социальной защите женского труда, а кроме того, многие активистки женского движения вполне удовлетворились завоеванным правом голоса и отошли от борьбы Фото: AP В 1923 году лидер Национальной женской партии Элис Пол (на фото), прошедшая боевое крещение в английском суфражистском движении, сформулировала поправку о равных правах — Equal Rights Amendment (ERA), ставшую предметом дискуссий на многие десятилетия. В первом варианте она состояла всего из одного предложения: «Мужчины и женщины должны иметь равные права в Соединенных Штатах и на всех территориях, находящихся под их юрисдикцией». В таком виде поправка была представлена участницам юбилейной конференции в Сенека-Фоллз, собравшейся 21 июля 1923 года — спустя 75 лет после принятой там же первой декларации Фото: AP Социальное крыло не поддержало ERA, поскольку стояло за недавно введенные в ряде штатов (и поддержанные Верховным судом) законодательные протекционистские меры в отношении работающих женщин. По мнению «социалок», интересам большинства американских женщин отвечало как раз сочетание гражданского равенства в области избирательных прав с государственной защитой женщины-работницы и матери. Однако радикальные дамы настаивали на том, что введение ERA принципиально изменит статус женщин в обществе и необходимость в льготах отпадет сама собой Фото: AP Во время избирательной кампании 1940 года республиканцы первыми включили «взрывоопасный» пункт об ERA в предвыборную платформу; демократы, тесно связанные с главными противниками поправки — профсоюзами, спохватились только к следующим выборам Фото: AP После Второй мировой войны, во время которой впервые в жизни пошли работать 6 млн американок (занятость женщин на производстве за четыре военных года выросла с 25% до 36%), более 80% новоиспеченных работниц пожелали остаться на своих рабочих местах. Тем самым они опровергли доминировавшее общественное мнение о том, что «война закончится, и женщины вернутся к семейным очагам», проигнорировали нападки консервативного большинства и давление массовой культуры с ее стереотипами «стопроцентной американки» Фото: AP Женщины Франции стали полноправными участниками выборов 21 апреля 1944 года по постановлению Французского временного правительства. Первыми выборами, в которых женщины смогли принять участие наравне с мужчинами, стали муниципальные выборы 29 апреля 1945 года и парламентские выборы 21 октября 1945 года. Коренные мусульманки Французского Алжира получили право голоса только по декрету от 3 июля 1958 года Фото: AP В 1971 году пал один из главных бастионов «мужского шовинизма» — Верховный суд. Признав не соответствующим конституции закон штата Айдахо, дававший мужчинам определенные преимущества в конкретных делах о наследстве, Верховный суд заявил о недопустимости в судебных делах о наследстве аргументации типа «мужчины более заинтересованы и более способны к финансовой деятельности». Заявление Верховного суда прозвучало для радикальных феминисток залпом «Авроры», и тогдашний его председатель Эрл Уоррен (на фото) с тех пор стал одной из икон их революции Фото: AP / Henry Burroughs К началу 1970-х в США стихийно сформировались женские партии и движения. В дискуссионных «группах по развитию сознания» обсуждались все формы дискриминации по признаку пола: неравная оплата, неравномерное разделение семейных обязанностей, насилие над женщиной в семье и на улице, унижающие женщину порнография, индустрия «сексуальных услуг» и конкурсы красоты, отсутствие инструментов влияния на внутреннюю и внешнюю политику государства и т. п. Фото: AP В 1967 году Кетрин Швитцер стала первой женщиной, которая официально пробежала Бостонский марафон. Один из организаторов марафона Джок Семпл потребовал, чтобы она «вернула номер и убиралась к черту с его марафона», и пытался силой увести ее с трассы. Акция Швитцер привела к тому, что в 1972 году женщины все-таки получили право официально участвовать в пробеге по Бостону Фото: Paul Connell / The Boston Globe / Getty Images Феминистки бойкотировали конкурсы красоты и «сексуально ориентированную» моду, создавали убежища для женщин, подвергшихся насилию в семье, и добивались права служить в армии, заниматься бизнесом и политикой на всех уровнях. По остроумному замечанию одного антифеминиста, «юбку приравняли к брюкам, снабдив ее ширинкой» Фото: AP «Вторая волна» западного феминизма началась в конце 1940-х и схлынула в конце 1980-х. Ее идеологом стала французский писатель и философ Симона де Бовуар (слева). В 1949 году вышла ее книга «Второй пол», посвященная положению женщины в послевоенном мире. На основе идей экзистенциализма Жана-Поля Сартра (справа), ставящего во главу угла проблему свободы выбора и ответственности каждого за свою жизнь, госпожа де Бовуар утверждала: женщины лишены этой свободы из-за социальной мифологии, сформировавшейся вокруг представлений о женственности Фото: AP В 1959 году Израиль принял закон об обязательной воинской повинности для мужчин и женщин, достигших 18-летнего возраста. С этого момента израильская армия стала одним из самых ярких символов гендерного равенства в мире. В 2014 году обязательную срочную службу в армии для женщин ввела Норвегия Фото: AP / Nash В 1963 году в США вышла книга Бетти Фридан «Тайна женственности». Автор отвергала устоявшееся мнение, что женщина может реализовать себя только в роли жены и матери, и обвиняла женские журналы, рекламу и массовую культуру в навязывании стереотипов. «The New York Times» назвала «Тайну женственности» одной из наиболее влиятельных публицистических книг XX века Фото: AP В 1991 году адвокат Анита Хилл (в центре) обвинила в сексуальных домогательствах кандидата на должность верховного судьи США Кларенса Томаса, но тот был оправдан. В ответ в 1992 году журнал Miss опубликовал статью 22-летней журналистки Ребекки Уокер «Становясь третьей волной», где автор сформулировала концепцию нового витка борьбы за женские права. Ее целями стали борьба против насилия, защита репродуктивных прав, свобода сексуальности и самоидентификации, а также устранение препятствий для продвижения женщин по карьерной лестнице и дискриминации оплаты труда Фото: AP / Doug Mills Борьба шла не только в США. В 1993 году в России появилось общественно-политическое движение «Женщины России». В том же году его представительницы прошли в Госдуму, где создали собственную фракцию. 1 апреля 2007 года в Великобритании был принят закон «О равенстве», обязавший государственные органы «содействовать равенству возможностей между мужчинами и женщинами». А в 2008 году власти Норвегии ввели новые правила для бизнеса. В соответствии с ними, женщины должны были занимать не менее 40% мест в совете директоров Фото: Александр Неменов / ТАСС В 2011 году в Торонто проводится первая акция SlutWalk, направленная против убеждения, что женщины сами провоцируют насилие и домогательства откровенным внешним видом. В последующие годы акция переросла в мировое движение Фото: Reuters В 2017 году на фоне дела голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного 87 женщинами в сексуальных домогательствах, в сети началась массовая компания #meetoo. Ряд известных актеров, продюсеров и политиков потеряли свои должности Фото: AP Несмотря на заявление Катрин Денев и еще 99 известных женщин Франции, что компания является «новым пуританством», #meetoo добилась своей цели. В западных странах сексуальные домогательства теперь могут стоить карьеры даже топ-менеджерам крупных компаний Фото: AP / Damian Dovarganes, File В России женщины не могут занимать ряд должностей в армии на контрактной основе. Но в 2019 году впервые женский танковый экипаж принял участие в «Армейских международных играх» на полигоне Алабино. В 2022 году ряды российской армии пополнят первые выпускницы Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков им. А. К. Серова — девушки-пилоты военной авиации Фото: Василий Батанов / РИА Новости В России существует перечень профессий, в которых запрещается применять труд женщин. Документ был составлен более 20 лет назад. С января 2021 года он сократился с 456 до 100 позиций. Например, для женщин стала доступна профессия машиниста метро. В учебном центре Московского метрополитена 24 девушки прошли обучение для работы на поездах «Москва» Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Следующая фотография 1 / 32 Отцы-основатели американской нации, положив в основу ее принцип равенства всех людей перед Богом, под «людьми» понимали лишь свободных мужчин. В 1776 году жена будущего второго президента США Джона Адамса написала мужу в Филадельфию, где тот принимал Декларацию независимости, и попросила, чтобы собравшиеся там мужчины «не забыли в тексте о своих дамах». Супруг отшутился в том духе, что дамам следует не забывать о доме и детях, однако вставил в текст декларации открывающую фразу-мину, взорвавшуюся два века спустя: «Все мужчины и женщины созданы равными» Фото: John Trumbull / US Capitol Но и в XIX веке мысль о правовом равенстве полов звучала крамолой для ушей просвещенного американца. Потому что тогдашняя правовая система базировалась на заимствованном у англичан «обычном» (или прецедентном) праве, согласно которому «в браке муж и жена составляют единое целое». Отсюда следовало, что жены не могут иметь политических или экономических интересов, отличных от интересов мужей, которые голосуют и ведут всю хозяйственную деятельность от имени жен и в интересах семьи Фото: Library of Congress Как отмечали составительницы программного суфражистского документа — Декларации чувств и решений, принятой в 1848 году на первой конференции по правам женщин в Сенека-Фоллз,— «с точки зрения гражданских прав и перед законом замужние женщины фактически приравнены к мертвым». Интересно, что текст этой «декларации независимости» подписали делегаты обоих полов — 68 женщин и 32 мужчины Фото: Library of Congress В 1833 году колледж Оберлин первым из американских высших учебных заведений раскрыл двери перед абитуриентами в юбках, и спустя восемь лет там же получили ученые степени первые три американки, две из которых активно участвовали в движении суфражисток. Спустя шесть лет штат Миссисипи первым принял закон о праве замужней женщины на собственность. А в 1866-м две знаменитые «бабушки американской революции» Элизабет Кэйди Стэнтон и Сьюзен Энтони создали Американскую ассоциацию за равные права

на фото: один из первых женских выпусков колледжа Оберлин Фото: Oberlin College Archives Во второй половине XIX века было сформировано несколько групп, которые лоббировали интересы женщин в английском парламенте. В 1897 году 17 организаций объединились в Национальный союз женских обществ. Союз организовывал встречи, направлял письма политикам и публиковал различные материалы Фото: AP Борьба за женское избирательное право была массовой и велась как женщинами, так и мужчинами самых разных взглядов. Одним из основных различий участников движения, особенно в Британии, было деление на суфражистов, стремившихся к изменениям конституционным путем, и суфражисток, возглавляемых Эммелин Панкхерст (на фото) создавшей в 1903 году Общественно-политический союз женщин и практиковавших более радикальные методы Фото: Imperial War Museums В 1908 году суфражетки попытались ворваться в Палату общин, подожгли дом Дэвида Ллойда Джорджа (несмотря на поддержку с его стороны введения женского избирательного права) Фото: Fotobank / Hulton Archive / Getty Images Женское избирательное право в России впервые было введено в 1906 году на территории пользовавшегося широкой автономией Великого княжества Финляндского, но входившего в состав Российской империи. На остальной территории России женщины получили право голосовать только весной 1917 года Фото: Signe Brander / Wikipedia 19 марта 1917 года в Петрограде под лозунгами «Свободная женщина в свободной России!», «Без участия женщин избирательное право не всеобщее!», «Место женщины в Учредительном собрании!» прошла 40-тысячная демонстрация женщин. Через месяц Временное правительство приняло постановление «О производстве выборов гласных городских дум, об участковых городских управлениях», согласно которому избирательными правами наделялись все граждане, достигшие 20 лет, без различия пола, национальности и вероисповедания Фото: ТАСС В 1915 году Нью-Йорк потрясла 40-тысячная демонстрация женщин в защиту равных избирательных прав. А спустя год первая дама заняла место в палате представителей конгресса — ею стала видная суфражистка и пацифистка Джанетт Ранкин, которая воспользовалась более прогрессивным, чем федеральный, избирательным законом штата Монтана (в 1941 году она единственная голосовала против объявления войны Японии). Правда, еще через год полиция арестовала полторы сотни суфражисток, пикетировавших Белый дом, но остановить прогресс уже было невозможно Фото: AP В 1919 году при поддержке президента Вильсона конгресс принял 19-ю поправку, давшую 26 миллионам американок право голоса. При ратификации в штатах судьбу ее решили голоса всего двух членов сената штата Теннесси (в конституции записано, что поправки должны быть ратифицированы тремя четвертями штатов, и Теннесси оказался искомым 36-м из тогдашних 48). Как подсчитала одна из видных суфражисток, победа далась дорогой ценой: 57 лет борьбы, 56 референдумов и сборов подписей, 480 обращений в сенаты штатов и 277 — к руководству обеих ведущих партий, а также проталкивание поправки в повестку конгресса всех 19 созывов Фото: AP Известная социалистка и борец за права женщин Клара Цеткин (на фото) активно поднимала тему роли женщины в революционной борьбе. Близкая подруга Розы Люксембург и ученица дочери Карла Маркса, она боролась за смягчение трудового законодательства для женщин и предоставление всеобщего избирательного права. Возглавив социал-демократическое женское движение в Германии, она превратила его в одно из сильнейших в мире. В 1910-м году Клара Цеткин предложила учредить день солидарности трудящихся женщин в борьбе против угнетения и неравенства. И сейчас по инициативе ООН 8 марта отмечают Международный день борьбы за права женщин. А в 1932 году, открывая очередной политический сезон в рейхстаге на правах его старейшего депутата, именно Цеткин прямо и открыто заговорила об опасности фашизма Фото: AP После окончания Первой мировой войны феминизм раскололся на два течения. Умеренное «социальное» крыло предпочло бороться за дополнительные гарантии и привилегии женщин в общественной жизни и на производстве, в то время как радикальное «эгалитарное» выступало за полное равенство с мужчинами во всех сферах жизни, отказываясь признавать какие-либо различия между полами: биологические, физиологические или психологические. Поначалу радикальные феминистки остались в меньшинстве: во время войны объективно возросла доля женщин в сфере массового производства, и встал вопрос о социальной защите женского труда, а кроме того, многие активистки женского движения вполне удовлетворились завоеванным правом голоса и отошли от борьбы Фото: AP В 1923 году лидер Национальной женской партии Элис Пол (на фото), прошедшая боевое крещение в английском суфражистском движении, сформулировала поправку о равных правах — Equal Rights Amendment (ERA), ставшую предметом дискуссий на многие десятилетия. В первом варианте она состояла всего из одного предложения: «Мужчины и женщины должны иметь равные права в Соединенных Штатах и на всех территориях, находящихся под их юрисдикцией». В таком виде поправка была представлена участницам юбилейной конференции в Сенека-Фоллз, собравшейся 21 июля 1923 года — спустя 75 лет после принятой там же первой декларации Фото: AP Социальное крыло не поддержало ERA, поскольку стояло за недавно введенные в ряде штатов (и поддержанные Верховным судом) законодательные протекционистские меры в отношении работающих женщин. По мнению «социалок», интересам большинства американских женщин отвечало как раз сочетание гражданского равенства в области избирательных прав с государственной защитой женщины-работницы и матери. Однако радикальные дамы настаивали на том, что введение ERA принципиально изменит статус женщин в обществе и необходимость в льготах отпадет сама собой Фото: AP Во время избирательной кампании 1940 года республиканцы первыми включили «взрывоопасный» пункт об ERA в предвыборную платформу; демократы, тесно связанные с главными противниками поправки — профсоюзами, спохватились только к следующим выборам Фото: AP После Второй мировой войны, во время которой впервые в жизни пошли работать 6 млн американок (занятость женщин на производстве за четыре военных года выросла с 25% до 36%), более 80% новоиспеченных работниц пожелали остаться на своих рабочих местах. Тем самым они опровергли доминировавшее общественное мнение о том, что «война закончится, и женщины вернутся к семейным очагам», проигнорировали нападки консервативного большинства и давление массовой культуры с ее стереотипами «стопроцентной американки» Фото: AP Женщины Франции стали полноправными участниками выборов 21 апреля 1944 года по постановлению Французского временного правительства. Первыми выборами, в которых женщины смогли принять участие наравне с мужчинами, стали муниципальные выборы 29 апреля 1945 года и парламентские выборы 21 октября 1945 года. Коренные мусульманки Французского Алжира получили право голоса только по декрету от 3 июля 1958 года Фото: AP В 1971 году пал один из главных бастионов «мужского шовинизма» — Верховный суд. Признав не соответствующим конституции закон штата Айдахо, дававший мужчинам определенные преимущества в конкретных делах о наследстве, Верховный суд заявил о недопустимости в судебных делах о наследстве аргументации типа «мужчины более заинтересованы и более способны к финансовой деятельности». Заявление Верховного суда прозвучало для радикальных феминисток залпом «Авроры», и тогдашний его председатель Эрл Уоррен (на фото) с тех пор стал одной из икон их революции Фото: AP / Henry Burroughs К началу 1970-х в США стихийно сформировались женские партии и движения. В дискуссионных «группах по развитию сознания» обсуждались все формы дискриминации по признаку пола: неравная оплата, неравномерное разделение семейных обязанностей, насилие над женщиной в семье и на улице, унижающие женщину порнография, индустрия «сексуальных услуг» и конкурсы красоты, отсутствие инструментов влияния на внутреннюю и внешнюю политику государства и т. п. Фото: AP В 1967 году Кетрин Швитцер стала первой женщиной, которая официально пробежала Бостонский марафон. Один из организаторов марафона Джок Семпл потребовал, чтобы она «вернула номер и убиралась к черту с его марафона», и пытался силой увести ее с трассы. Акция Швитцер привела к тому, что в 1972 году женщины все-таки получили право официально участвовать в пробеге по Бостону Фото: Paul Connell / The Boston Globe / Getty Images Феминистки бойкотировали конкурсы красоты и «сексуально ориентированную» моду, создавали убежища для женщин, подвергшихся насилию в семье, и добивались права служить в армии, заниматься бизнесом и политикой на всех уровнях. По остроумному замечанию одного антифеминиста, «юбку приравняли к брюкам, снабдив ее ширинкой» Фото: AP «Вторая волна» западного феминизма началась в конце 1940-х и схлынула в конце 1980-х. Ее идеологом стала французский писатель и философ Симона де Бовуар (слева). В 1949 году вышла ее книга «Второй пол», посвященная положению женщины в послевоенном мире. На основе идей экзистенциализма Жана-Поля Сартра (справа), ставящего во главу угла проблему свободы выбора и ответственности каждого за свою жизнь, госпожа де Бовуар утверждала: женщины лишены этой свободы из-за социальной мифологии, сформировавшейся вокруг представлений о женственности Фото: AP В 1959 году Израиль принял закон об обязательной воинской повинности для мужчин и женщин, достигших 18-летнего возраста. С этого момента израильская армия стала одним из самых ярких символов гендерного равенства в мире. В 2014 году обязательную срочную службу в армии для женщин ввела Норвегия Фото: AP / Nash В 1963 году в США вышла книга Бетти Фридан «Тайна женственности». Автор отвергала устоявшееся мнение, что женщина может реализовать себя только в роли жены и матери, и обвиняла женские журналы, рекламу и массовую культуру в навязывании стереотипов. «The New York Times» назвала «Тайну женственности» одной из наиболее влиятельных публицистических книг XX века Фото: AP В 1991 году адвокат Анита Хилл (в центре) обвинила в сексуальных домогательствах кандидата на должность верховного судьи США Кларенса Томаса, но тот был оправдан. В ответ в 1992 году журнал Miss опубликовал статью 22-летней журналистки Ребекки Уокер «Становясь третьей волной», где автор сформулировала концепцию нового витка борьбы за женские права. Ее целями стали борьба против насилия, защита репродуктивных прав, свобода сексуальности и самоидентификации, а также устранение препятствий для продвижения женщин по карьерной лестнице и дискриминации оплаты труда Фото: AP / Doug Mills Борьба шла не только в США. В 1993 году в России появилось общественно-политическое движение «Женщины России». В том же году его представительницы прошли в Госдуму, где создали собственную фракцию. 1 апреля 2007 года в Великобритании был принят закон «О равенстве», обязавший государственные органы «содействовать равенству возможностей между мужчинами и женщинами». А в 2008 году власти Норвегии ввели новые правила для бизнеса. В соответствии с ними, женщины должны были занимать не менее 40% мест в совете директоров Фото: Александр Неменов / ТАСС В 2011 году в Торонто проводится первая акция SlutWalk, направленная против убеждения, что женщины сами провоцируют насилие и домогательства откровенным внешним видом. В последующие годы акция переросла в мировое движение Фото: Reuters В 2017 году на фоне дела голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного 87 женщинами в сексуальных домогательствах, в сети началась массовая компания #meetoo. Ряд известных актеров, продюсеров и политиков потеряли свои должности Фото: AP Несмотря на заявление Катрин Денев и еще 99 известных женщин Франции, что компания является «новым пуританством», #meetoo добилась своей цели. В западных странах сексуальные домогательства теперь могут стоить карьеры даже топ-менеджерам крупных компаний Фото: AP / Damian Dovarganes, File В России женщины не могут занимать ряд должностей в армии на контрактной основе. Но в 2019 году впервые женский танковый экипаж принял участие в «Армейских международных играх» на полигоне Алабино. В 2022 году ряды российской армии пополнят первые выпускницы Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков им. А. К. Серова — девушки-пилоты военной авиации Фото: Василий Батанов / РИА Новости В России существует перечень профессий, в которых запрещается применять труд женщин. Документ был составлен более 20 лет назад. С января 2021 года он сократился с 456 до 100 позиций. Например, для женщин стала доступна профессия машиниста метро. В учебном центре Московского метрополитена 24 девушки прошли обучение для работы на поездах «Москва» Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Смотреть

— Вы упомянули о европейской культуре. В России, во всяком случае на уровне официального языка сейчас, мягко говоря, принято рефлексировать о том, насколько мы европейцы.

— Есть несколько традиций и доминирующих установок. Если мы воспринимаем Россию как пространство культурного разнообразия, то говорить, будто доминирует та или иная традиция, неверно. Пространство России огромно. Это пространство множества народов и культурного разнообразия, где говорить о том, что какая-то традиция имеет право на монополию, исторически и психологически ошибочно.

— Российские политики часто заявляют, что в Европе, да и вообще на Западе, размываются базовые понятия «мужчина» и «женщина». А существует ли такое размывание, или это иллюзия?

— Это не иллюзия. За культурными представлениями о мужественности и женственности на Западе проступает присущая европейской культуре установка на поддержку разнообразия.

— Неодобряемому размыванию границ между полами в России противопоставляется «защита традиционных ценностей»: Минкульт РФ сформировал план их укрепления и защиты от «культа эгоизма и вседозволенности», при этом само представление о традиционных ценностях остается несколько абстрактным.

— Мы как общество предлагаем простые решения сложных вопросов. Наши законодатели, обсуждающие традиционные ценности, беспредельно девственны в понимании сложности проблемы как с позиции культурной антропологии, так и с позиции эволюционной биологии.

— Дело не только в политиках. Скажем, в XIX веке сценарий социально одобряемых отношений между мужчиной и женщиной был ясен: мужчина, решив жениться, действовал по правилам, существующим внутри группы, к которой относился он сам и, возможно, его избранница. Сейчас необходимо понимать, что у партнера общие с вами ценности, взгляды, например, на так называемую новую этику или радикальный феминизм. С одной стороны, это подразумевает большее уважение к партнеру, его ценность, а с другой — кажется, уменьшает взаимопонимание между полами. Почему так выросла нетерпимость?

— Когда мы начинаем к иному полу относиться как к чужому и не признавать возможности человека с другим психологическим полом на определенные гендерные роли, мы оказываемся людьми, которые остались за порогами толерантности.

Сегодня в России происходит резкое падение порогов чувствительности к разнообразию. Слова «толерантность», «мультикультурализм», «либерализм» воспринимаются как ненормативная лексика. И эти установки переносятся на социальное восприятие мужчин и женщин. Кроме того, и сами гендерные отношения, и представления о них в обществе (или в той или иной группе) непрерывно эволюционируют. Вспомним XIX век с его принятым в высшем обществе галантным, рыцарским отношением к женщине. А в советское время мужчину и женщину олицетворяют социально равные рабочий и колхозница, хотя и первое, и второе, безусловно, идеализированные модели.

Сейчас, на фоне «сексуальной революции в России», те же две фигуры идут по историческому пути: она — сильная и прекрасная, а рядом, положив голову ей на плечо, идет он. Мы можем наблюдать тенденцию к маскулинизации женщин и инфантилизацию, даже феминизацию мужчин.

— Куртуазный роман наоборот.

— Именно. При инфантилизации мужчин женщине приходится чаще брать на себя выбор и нести ответственность за жизненную стратегию. В России даже вне кризисной ситуации время жизни мужчин много короче, а склонность к суициду выше, чем у женщин. Тем более сейчас, когда у многих мужчин рушатся перспективы. Когда они чувствуют, что не соответствуют классическим стереотипам опоры семьи, чувствуют беспомощность в кризисной ситуации, и бегство в суицид становится трагичным выходом.

— А женщина такого себе позволить не может, потому что у нее дети и старые родители?

— Да. По гипотезе Вигена Геодакяна (советский и российский биолог, генетик, 1925–2012), вклад мужчин — изменчивость популяции. Функция женщин — фактор стабильности популяции.

— Можно ли считать, что в России есть некая модель гендерных отношений, одобряемая всеми, ролевая?

— Если слушать некоторых наших законодателей, то можно подумать, что они за образец берут чуть ли не «Домострой». Это оплот так называемых традиционных ценностей. Часть политических лидеров действует по формуле «цель оправдывает средства». Когда мы видим такие вбросы ради манипуляции, мы сталкиваемся с очень важным и трагичным феноменом, который процветает сегодня в России: я называю это профессиональным фанатизмом. В отличие от фанатика искреннего, профессиональный фанатик — человек очень умный; он использует мифологию тех или иных культов для достижения своих прагматичных целей. Он занимается опасной игрой в фундаментализм с нормами «Домостроя», чтобы достичь своих целей, а сам живет по другим моделям.

Вместе с тем есть и другие образы — часть законодателей, например, придерживается взгляда на эмансипацию женщин как на безусловное благо. Они вносят инициативы в защиту женщин, стремятся помочь им пробить «стеклянный потолок» экономического неравенства. В обществе живы и представления о культе женщины, преклонение перед ней, как в стихах Булата Окуджавы и Александра Галича.

— Но сегодня не времена Окуджавы. Время скорее отражается в «Треугольнике печали» Рубена Эстлунда, в частности в эпизоде, где пара ссорится из-за счета в ресторане, который не оплатила девушка, и вступает в скандальную полемику о том, что такое партнерство. При этом партнерство в паре сейчас, скорее, мейнстрим.

— Мы имеем дело с несколькими эталонными стратегиями, которые существуют в культуре. Отношения, когда мужчина и женщина в ресторане спорят о равенстве и делят счет, тоже существуют. Это отношения, порожденные жесткими экономическими моделями. Предпочитаются те отношения, которые активнее продвигаются в культуре. В некоторых случаях идеализация равноправного партнерства ведет к обесцениванию любви к другому человеку, потере уважения к нему.

Отношения партнерства присущи той культуре, которая начинает преобладать в России,— культуре полезности, в которой другой человек выступает не как ценность, а как средство достижения определенных результатов.

Это культура, в которой вступают в отношения за что-то, культура обмена. Я называю это культурой полезности: другой человек выступает как средство для достижения целей. Но наряду с культурой полезности есть и культура достоинства, в которой другой человек выступает как ценность. В подлинной любви нет субъекта и объекта. Любить можно «не за что-то, а просто так». Партнерство не плохо само по себе: нормальный брак основывается на договоре двух людей. Но у прагматичной культуры, в которой все сводится к полезности, не может быть счастливого будущего, эта культура конечна. Секс конечен, а любовь бесконечна. Потому и существуют те отношения, которые многие с презрением называют романтическими.

— Вы сказали «с презрением». Что стоит за десакрализацией любви? Социолог Зигмунт Бауман (1925–2017) говорил: трендом становится отказ от сакрализации любви. Мы все теперь партнеры, которые строят эффективные отношения.

— Каждый раз, когда я вижу отношения культуры полезности по формуле «дашь на дашь», я считаю, что по сути дела эти отношения — дорога в никуда. И когда мы к Дон Кихоту с его поиском Прекрасной Дамы начинаем относиться снисходительно и презрительно, за этим стоят глубокие психологические травмы людей, которые, не зная счастья, рационализируют, обесценивают модель культуры достоинства.

— Многие придерживаются принципа «никто никому ничего не должен», воспринимают его как прямое руководство к действию, отказу от каких-либо обязательств. Может ли человек быть «никому не должен», живя в социуме? Насколько человек в большом современном городе способен жить в паре? Сохраняется ли вообще такая потребность?

— Ключевым фактором развития личности является содействие, поддержка другого человека. Люди в эволюции — самые беспомощные существа. Мы бы без Другого не выжили. Нам необходима взаимопомощь, взаимоподдержка. Даже отшельники не могут быть одни: у них всегда есть идеальный Другой, с которым они ведут диалог. Мы всегда кому-то должны, и мы несем ответственность за тех, кого приручили. Почему в той или иной ситуации оказывается, что «никто ничего никому не должен». Нужно разбираться применительно к этой ситуации, а не абстрактно, понимать мотивы поведения. «Никто никому ничего не должен» — это миф. Каждый из нас — непрограммируемое существо. А любовь была и остается одной из загадок человечества.

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— Тем не менее эту установку любят психологи и коучи. Стремление разобраться в себе, рефлексия, безусловно, важны, но некоторые при поддержке психолога просто переносят всю ответственность на партнера, винят его в «абьюзе» и манипуляциях, и проблема не решается, а, напротив, усугубляется.

— В России только с конца 1980-х стала развиваться тенденция обращения к психологу. Появились разные формы практической психологии и психоанализа. Во многих странах обращение к психологу — часть культуры, а в Россию это пришло лишь в последние 25–30 лет. Когда вы говорите о психологах, проповедующих манипуляции, можно только посочувствовать тем людям, которые к ним обращаются за помощью. Именно потому, что перед ними не психолог, а манипулятор.

— Потребность в психологической помощи сильно выросла в пандемию и сохраняется сейчас, на фоне военных событий. Каждый кризис порождает разногласия и конфликты, которые прекрасно видны в интернете, в том числе на сайтах знакомств. В то же время люди начинают осознанно искать стабильности в отношениях.

— Я был бы осторожен с обобщениями. Но очевидно, что люди стремятся не только избежать ценностного диссонанса, но и обрести социальную устойчивость в мире растущей неопределенности, в мире, в котором прогнозировать не только завтра, но и сегодня невозможно. Именно в такой ситуации и находятся те стратегии, когда ценности другого человека выходят на первый план. Социальные установки трансформируются, чтобы возникло не просто принятие, а даже идеализация любимого человека.

В ситуации неопределенности одни выбирают стратегию фанатического сознания; другие действуют по формуле «моя хата с краю». А третьи расплачиваются за свою чувствительность к разнообразию неврозами и депрессиями именно потому, что они оказались в беспредельно кризисной для них ситуации. Перед ними стоит задача — «Сказать жизни "Да!"» (выражение психиатра Виктора Франкла, 1905–1997). Именно такие люди живут в культуре достоинства, а не в культуре полезности.