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Коммерсантъ FM
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Иран объявил о создании крылатой ракеты с дальностью полета 1650 км

Иран разработал крылатую ракету с дальностью полета 1650 км, заявил 24 февраля высокопоставленный командир Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Ранее Иран сообщал о разработке гиперзвуковой баллистической ракеты, в Пентагоне в ноябре заявили, что скептически относятся к этому заявлению.

«Наша крылатая ракета с дальностью действия 1650 км была добавлена в ракетный арсенал Исламской Республики Иран»,— заявил госТВ глава воздушно-космических сил КСИР Амирали Гаджизаде (цитата по Reuters). Телевидение показало кадры, которые, согласно комментарию, впервые демонстрировали новую крылатую ракету Paveh.

Иран расширяет свою ракетную программу, несмотря на противодействие США и озабоченность европейских стран. Тегеран заявляет, что его программа носит оборонительный и сдерживающий характер.

В 2015 году Иран заключил соглашение о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) с «группой шести» (США, Россия, Китай, Великобритания, Германия, Франция). План предусматривал поэтапное снятие экономических санкций с Тегерана в обмен на сворачивание его ядерной программы. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД.

Подробнее о разработках Ирана читайте в публикации «Ъ» «Непомерное обогащение».

Мария Федотова

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