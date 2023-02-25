Что происходит после ввода войск России на Украину. День 367-й

Казахстан поддержал китайский план урегулирования конфликта на Украине, а Джо Байден заявил, что он выгоден только России. СМИ пишут, что Китай рассматривает продажу России беспилотников и боеприпасов. Ожидается, что сегодня ЕС введет новые санкции. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

11:23. Главы Минфинов и центральных банков стран G20 не смогли достичь соглашения по поводу формулировки, осуждающей военный конфликт России и Украины, в итоговом коммюнике встречи в Бангалоре (Индия). Из-за этого страны не будут делать совместного заявления по итогам саммита. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники.

11:23. Евросоюз окончательно утвердит десятый пакет санкций против России в субботу утром, 25 февраля. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источник.

11:23. Премьер Японии Фумио Кисида на онлайн-саммите G7 объявил о введении новых санкций против России. Токио расширит санкционные списки и введет новые экспортные ограничения, в том числе на детали для дронов.

11:23. Канада введет санкции против 129 физических и 63 юридических лиц из России. Ограничения коснутся вице-премьеров, ряда министров, членов администрации президента, а также ФСО, ФСБ, Главного управления Генштаба, «Единой России», Госдумы, и Совфеда. Кроме того, Канада запрещает экспорт в Россию необходимых для производства электроники химикатов.

11:22. Официальные лица на Западе и в Киеве считают, что украинским войскам, возможно, придется отступить из Бахмута (Артемовск), сообщили источники The Times. По информации газеты, чиновники осознают, что ВСУ могут окружить и отрезать от путей снабжения.

11:22. Президент США Джо Байден считает, что в будущем Киев может установить контроль над Крымом. Отвечая на вопрос о том, что США посчитали бы победой Украины в конфликте с Россией, он заявил, что это должны «решать украинцы».

11:21. Концерн «Калашников» доработал автомат АК-12 с учетом замечаний при его использовании в зоне военной операции. Специалисты убрали режим отсечки по два выстрела, так как он не привел к значительному увеличению эффективности, но усложнил конструкцию, другие изменения связаны с удобством и упрощением эксплуатации оружия. Первая партия доработанной модели отравлена военным.

11:21. Президент США Джо Байден раскритиковал предложенный Китаем мирный план по урегулированию российско-украинского конфликта. По его мнению, он выгоден только Москве.

11:21. Президент США Джо Байден вновь исключил передачу Украине истребителей F-16. По его мнению, они на данный момент не нужны Киеву.

11:20. Китай изучает возможность поставки России беспилотников, артиллерии и боеприпасов, сообщили источники CNN и The Wall Street Journal, знакомые с данными американской разведки. По информации Spiegel, ведутся переговоры о поставках 100 дронов. Пекин ранее называл обвинения в планах по поставкам оружия России домыслами.

11:20. Министерство иностранных дел Казахстана приветствует мирный план Китая по политическому урегулированию «украинского кризиса». Астана считает безальтернативным мирное решение проблемы на основе международного права и принципов Устава ООН. Казахстан призвал стороны конфликта к диалогу.

11:20. В администрации США не опасаются, что Россия может применить ядерное оружие. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на закрытой встрече с экспертами, пишет Politico со ссылкой на источники.