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Коммерсантъ FM
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Власти Москвы ожидают открытия МЦД-3 и МЦД-4 к середине осени

Заместитель мэра Москвы, глава дептранса и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что запуск движения поездов по МЦД-3 и МЦД-4 планируется в конце лета — середине осени 2023 года. По его словам, открытие этих диаметров позволит создать около 150 тыс. рабочих мест в Москве.

Максим Ликсутов

Максим Ликсутов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Максим Ликсутов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Открытие D3 и D4 у нас предусмотрено во второй половине этого года, примерно август-сентябрь-октябрь»,— сказал Максим Ликсутов в интервью «Москва-24». После запуска МЦД-3 и МЦД-4 в московском метро будет насчитываться 140 станций.

Согласно проекту, планируется запуск 88-километрового МЦД-3 Зеленоград—Раменское, 85-километрового МЦД-4 Железнодорожный—Апрелевка. Также столичные власти планируют строительство МЦД-5 Пушкино-Домодедово, однако сроки его реализации пока не определены.

Лусине Баласян

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