В РЖД решили продлить линии МЦД

Заместитель гендиректора ОАО РЖД Олег Тони заявил, что действующие маршруты Московских центральных диаметров (МЦД) «планируется продлить». По его словам, в РЖД видят востребованность проекта развития центрального транспортного узла и работают над его развитием в 2025–2030 годах. Господин Тони уточнил, что у монополии «практически готово» технико-экономическое обоснование проекта, в котором предусмотрено «дальнейшее развитие первого и второго диаметров».

Движение по первым двум МЦД (в рамках проекта были реконструированы сквозные железнодорожные линии в Москве и Московской области) было запущено в 2019 году. Сейчас электропоезда ходят по маршрутам Одинцово—Лобня и Нахабино—Подольск. Господин Тони не уточнил, как именно продлят эти линии. Отметим, что в октябре 2021 года столичный мэр Сергей Собянин заявлял, что МЦД-1 и МЦД-2 продлевать не будут. «Они сделаны таким образом, чтобы собирать самый интенсивный поток пассажиров, а дальше идут обычные пригородные электрички»,— пояснял градоначальник. Господин Собянин тогда уточнял, что ежедневно линиями пользуются около 500 тыс. пассажиров.

Проект предусматривает запуск еще трех линий — 88-километрового МЦД-3 Зеленоград—Раменское, 85-километрового МЦД-4 Железнодорожный—Апрелевка и МЦД-5 Пушкино—Домодедово. В столичном департаменте транспорта в сентябре 2022 года сообщали, что в 2023–2024 годах в состав МЦД-3 и МЦД-4 войдут десять крупнейших транспортно-пересадочных узлов, в том числе на Курском вокзале и площади трех вокзалов. Столичный вице-мэр по вопросам транспорта Максим Ликсутов тогда же заявлял, что МЦД-5 потребует строительство 13-километрового подземного тоннеля и правительство Москвы вместе с ОАО РЖД ищет решение этой «технически сложной задачи».

Иван Тяжлов