Премьер Украины Шмыгаль раскрыл детали готовящейся реформы правительства

Украинские власти рассматривают реформу государственной власти, не только правительства, но и госсектора в целом. Об этом в интервью украинскому Forbes заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, так Киев намерен показать Западу, что на Украине идут изменения в виде сокращения расходов на чиновников и реформ. Идеальная модель кабмина, это «15–16 мощных министерств и 5–6 мощных вице-премьеров», заявил господин Шмыгаль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Шмыгаль

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Денис Шмыгаль

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Министерства могут быть объединены в 2023 году. По реформе кабмина идет дискуссия, анализируется работа министерств, сообщил украинский премьер. «Это все комплексная реформа, над которой мы работаем в этом году»,— заявил Денис Шмыгаль.

«Цель на этот год — снизить расходы на содержание государственного аппарата минимум на 30%. Частично эти сокращения уже отражены в бюджете на 2023 год»,— сообщил украинский премьер, говоря о реформе госаппарата, которая включает повышение «качества» чиновников.

В начале ноября 2022 года издание «Зеркало Недели» со ссылкой на источники сообщало, что украинские власти согласовали новую структуру правительства, планируя оставить 14 министерств вместо 20. В декабре кабмин принял решение об объединении Министерства инфраструктуры и Министерства развития общин и территорий Украины, сообщало издание ukr.net.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова