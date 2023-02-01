«Вторичка» сжимается

Москвичи снимают квартиры с продажи из-за нежелания делать скидку. Цены на вторичную недвижимость в январе перестали снижаться, при этом количество предложений на рынке уменьшилось почти на 20%, если сравнивать с пиковыми показателями осени, а число сделок по итогам прошлого года снизилось на 22%. Об этом говорится в исследовании аналитического центра IRN.ru. По мнению экспертов, стагнация в сегменте «вторички» связана с нежеланием продавцов отдавать объекты с дисконтом, который в среднем составляет около 9-10%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Такая тенденция уже наблюдалась на российском рынке и продлилась недолго, отмечает член совета директоров компании SimpleEstate Артем Цогоев: «Люди не всегда с радостью прощаются со своими деньгами, а дисконт — это фактически потеря. Покупатели, которые пытаются получить скидку, приводят некие аргументы, которые должны убедить продавца, но те не убеждаются.

Это нормальное явление, такое уже было в 2015 году. Цены на "вторичке" не корректировались, затем сделки пошли уже по сниженной стоимости. Думаю, сейчас такая же ситуация. К тому же продавцов немного сбивает с толку рынок новостроек, потому что там мощного ценопада не наблюдается. Отказ от сделок по низкой цене — нормально и объяснимо.

Вопрос в том, насколько это явление будет долгим. В 2015-м в некоторых случаях это растянулось на полгода и даже больше. Опасна ли эта тенденция? У нас сейчас слишком большой объем предложений на продажу. Если он даже таким искусственным способом снизится, то на рынке это скажется положительно. Здесь главное то, что сделки не совершаются, поскольку рынок называется рынком тогда, когда они есть. Понятно, что если продавцы не готовы продавать, а покупатели не готовы покупать, то это некая стагнация».

Январь для рынка недвижимости не самый активный месяц, что, вероятнее всего, и повлияло на стагнацию, считает руководитель аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрий Таганов:

«В январе цены действительно временно перестали снижаться. Думаю, это скорее техническая коррекция, которая всегда бывает.

Тем более сейчас начало года — продавцы не совсем понимают, чего от него ждать. Часть из них может приостанавливать процесс продажи квартир, часть — ничего не делает с ценами, ожидая, что будет дальше.

Если говорить про цифры, они не очень внушительные. Стоимость за месяц выросла на 0,2% по сравнению с декабрем, то есть она фактически встала. Есть продажи, есть снятия с экспозиции. Последние, как правило, происходят по наименее ликвидным объектам, по застоявшимся. Если квартира в Москве несколько месяцев не может продаться, то ее могут снять, а потом через какое-то время выставляют снова. В основном уход из базы — продажа, а не снятие».

Согласно исследованию IRN.ru, по итогам прошлого месяца квартиры в Новой Москве стоили в среднем 196 тыс. руб. за квадратный метр, а в Московской области — чуть больше 150 тыс. руб. Это на 0,1% меньше, чем в декабре 2022 года.

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Яна Загоровская