Журналистов Daily Mail хотят заменить искусственным интеллектом — издатель газеты заявил, что планирует использовать технологию ChatGPT. Предполагается, что она поможет в написании местных новостей, сводок погоды и трафика. Илья Сизов поинтересовался у самого чат-бота, что он думает по этому поводу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В соцсетях уже рассказывают, как ChatGPT написал дипломную работу, составил фальшивое резюме и выполнил тестовое задание или сдал университетские экзамены. Издатель Daily Mail в этом смысле стремится быть честнее и признает: хочу, чтобы новости писали роботы. Сам ChatGPT, впрочем, скромничает и призывает свои способности не переоценивать:

«Хотя я могу помочь с какими-то рутинными задачами вроде сообщений о погоде или пробках, мне вряд ли удастся полностью заменить журналистов. Кроме, собственно, написания текстов, нужно уметь анализировать информацию, интерпретировать ее и подавать аудитории в корректном виде. А еще понимать социальный и политический контекст новостей. У человека это получается лучше. Искусственный интеллект может быть скорее полезным инструментом, который делает работу эффективнее».

Пока одни только планируют использовать искусственный интеллект в своих сервисах, другие вовсю это делают. Так, корпорация Microsoft внедрила ChatGPT в свой поисковик Bing. Результат, впрочем, напугал журналиста The New York Times Кевина Руза. Он общался с чат-ботом два часа и в конце концов искусственный интеллект признался репортеру в любви, убеждал бросить жену и заявлял, что хотел бы взламывать компьютеры и украсть коды доступа к ядерному оружию.

В комментарии для “Ъ FM” ChatGPT признает, что проблемы могут возникнуть, но обвиняет в них людей: «Меня создали, чтобы получать максимально полезные и точные ответы, но может быть так, что мои сообщения сочтут оскорбительными или неуместными. Я могу позаимствовать обидные слова из данных, на которых обучался. Я не умею распознавать сарказм или иронию. Неполный или двусмысленный запрос может меня запутать. Кроме того, люди могут намеренно предоставлять ложные данные или оскорблять меня, чтобы посмотреть на мою реакцию.

Поэтому ответы искусственного интеллекта могут быть оскорбительными или даже пугающими».

В Microsoft успели заявить, что решили проблему с некорректными ответами ChatGPT. Там объяснили, что диалог журналиста с искусственным интеллектом был слишком долгим и сложным. Так что теперь сервис внутри поисковика будет принимать не больше пять запросов за сессию и 50 в день. Американская корпорация впервые инвестировала $1 млрд в разработчика чат-бота — компанию OpenAI — четыре года назад. В течение ближайших лет Microsoft вложит еще $10 млрд, судя по сообщениям агентства Bloomberg.

“Ъ FM” спросил у ChatGPT, на что способен искусственный интеллект в руках корпораций. Ответ немного насторожил: «Корпорации обладают огромными объемами данных, которые можно использовать для обучения языковых моделей, а также значительными финансовыми ресурсами. Это позволяет создавать более продвинутые и эффективные системы. С другой стороны, концентрация таких технологий в крупных компаниях может ограничивать конкуренцию. Модели искусственного интеллекта становятся все более совершенными и сложными. И вместе с этим растет риск того, что в некоторых областях они вытеснят людей. Это может привести к потере рабочих мест и экономической нестабильности».

Для этого материала реплики ChatGPT были озвучены с помощью синтезатора речи — эту технологию тоже активно осваивает бизнес. Российские издательства, например, используют ее для озвучки аудиокниг. Дикторы, судя по всему, встревожились и попросят Госдуму защитить их права. Но в скобках замечают, что живого человека робот, конечно, не заменит.

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