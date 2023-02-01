«Искусственный интеллект не заменит работу человека»

Студент из Москвы за сутки написал диплом с помощью искусственного интеллекта и защитил его. Выпускник Александр Жадан поленился написать выпускную работу, но и покупать ее не хотел. Вместо этого студент попросил нейросеть составить план диплома, а затем по нему же написать весь текст. Работа прошла антиплагиат, набрав 82% уникальности, и не смутила преподавателей. Студент защитился на «удовлетворительно». О том, как окончить вуз с помощью искусственного интеллекта, Александр Жадан рассказал в интервью “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: cтраница Александра Жадана в VK Фото: cтраница Александра Жадана в VK

— Началось все с того, что я понимал, что нужно писать диплом, и не понимал, как это сделать. Мне не хотелось писать самому, потому что это очень много времени занимает, и у меня было много работы. А платить кому-то за написание работы — это не мой формат, потому что я тогда не разберусь, что будет в ней. И я подумал, что было бы здорово сделать алгоритм, и это вышло с помощью ChatGPT.

— А какая тема была у диплома?

— Тема — «Анализ и совершенствование управления игровой организацией». Сперва нужно было составить план работы. С этим возникли сложности, на четвертый раз мой научный руководитель откорректировал план, исходя из методички, и я приступил к работе. Введение и теоретическую часть я смог написать с помощью ChatGPT, исходя из запросов: у меня есть план, дай мне, пожалуйста, текст для моего диплома. И указывал, сколько мне нужно символов.

Во второй и третьей части, которые практические, мне нужно было осветить, что я делал непосредственно в организации. Я комбинировал свою работу с другой, чтобы можно было основываться на чьем-то тексте. Также я понимал, что мне нужно рассказывать про свою организацию, и я это делал, основываясь на том, как рассказывали об этой же теме другие люди.

— Как ChatGPT справлялся? Приходилось ли какое-то ручное вмешательство проводить?

— Конечно, мне поступали правки от научного руководителя, и чаще всего их проще было решить самому. Прежде я пробовал сделать это через чат-бот, но выходило немного не то, что хотел бы я. И в конечном итоге я больше сам редактировал, но также смотрел, что предлагает ChatGPT.

— Сколько времени заняла работа над дипломом?

— Это заняло несколько дней, но суммарно 15 часов на написание и 9 часов на редактирование, то есть 23 часа в целом.

— Как прошла защита диплома? И возникли ли к ней вопросы у научного руководителя или других студентов?

— Научный руководитель обращал внимание на то, что у меня присутствует несвязность в работе, мне нужно дорабатывать русский язык в ней, и я этим активно занимался в процессе. На защите я рассказывал уже короткую версию этого диплома, и там просто задавали вопросы по организации. Больше всего смутило, что она европейская, мол, почему не рассматривать русскую. Так что особо фокуса на том, что с работой что-то не так, не было.

— Что касается уникальности, удалось достаточно высокий процент набрать, как я понимаю?

— Да, в методических рекомендациях указано, что должно быть минимум 70% оригинальности для бакалавриата. И я беспокоился, как работа пройдет антиплагиат.

Как оказалось, прошла отлично — набралось первоначально даже 92%. Затем мне пришлось подредактировать некоторые моменты, и в конечном итоге вышло 82%.

Защита была на прошлой неделе, я достаточно спокойно выступил, в конце ответил на вопросы и получил «удовлетворительно» за эту работу.

— В итоге научный руководитель и другие преподаватели узнали, как была написана работа на самом деле?

— Они узнали, и я еду в университет, чтобы с ними поговорить, обсудить, что будет дальше.

— Хотелось бы подвести некий итог всей этой истории. Сейчас очень многие говорят, что ChatGPT заменит, к примеру, журналистов, дикторы в итоге не понадобятся. После работы над дипломом какое ощущение складывается?

— Я уверен, что ChatGPT или другой искусственный интеллект не заменит работу человека. Это скорее возможность ускорить эту работу, потому что то, что предлагает ChatGPT по диплому, требует доработки. Важно не столько получить ответ и сразу его использовать, сколько осмыслить его и так же переработать его самому. Сейчас отличное время, чтобы понимать, как устроены нейросети и уметь с ними работать, чтобы круче и быстрее выполнять свою работу.

Беседовал Иван Корякин

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