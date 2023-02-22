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Коммерсантъ FM
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«Нейросети подают идеи»

Работники — об опыте использования ChatGPT

Нейросеть парализовала работу журнала Clarkesworld: редакцию завалили рассказами, написанными искусственным интеллектом. Издание публиковало работы в жанре научной фантастики и фэнтези и ежемесячно принимало на рассмотрение около 10 присланных произведений. Но с начала года их количество резко увеличилось, и число отклоненных текстов в феврале перевалило за 500. Редакция перестала справляться с этим потоком искусственного сознания и прекратила принимать рассказы совсем.

Фото: Florence Lo/Illustration, Reuters

Фото: Florence Lo/Illustration, Reuters

А “Ъ FM” нашел тех, кому ChatGPT упрощает работу. О своем опыте рассказали представители разных профессий:

Софья, сценарист: «Если просить написать сюжет какого-нибудь фильма на конкретную аудиторию, с определенным главным героем, определенного жанра, они с этим справляются замечательно. Могут выдавать самые неожиданные повороты, особенно если их об этом попросить. Например, о том, что там должен быть космический корабль, а у нас вообще мелодрама про женщину и ее детей. Нейросети подают мне идеи».

Нина, маркетолог: «Придумывать постоянно невозможно просто потому, что у тебя устает мозг. В таких случаях я иду в ChatGPT, даю задачу подать 10 идей постов для аккаунтов социальной сети бренда Persil. Затем на основе что-то генерирую сама и применяю для того, чтобы искать пользовательские роли, инсайты. Например, люди, скорее всего, не купят порошок второй раз, если им не нравится запах одежды после стирки».

Филипп, портфельный управляющий: «Я использую ChatGPT для написания кода и решения каких-то мелких операционных задач. Ты можешь отправить любой запрос относительно определенной базы данных с конкретными структурами, а также кода, и нейросеть даст тебе подробный ответ в этой узкой области знаний. В моем случае это поддержание баз данных и торговых алгоритмов».

Виктория, журналист: «Она путает факты. Например, в заметке про Рамзана Кадырова нейросеть настойчиво называла его Ахматом, а в другой новости суд Нью-Йорка превратился в суд Лондона. То есть с ее помощью, наверное, можно писать дипломы, но только на английском языке. Что касается новостей, то пока российским журналистам беспокоиться не о чем».

В «Лаборатории Касперского» предупредили, что под видом ChatGPT начали распространять вирус. Ворующий данные троян спрятан на сайте, где якобы можно скачать десктопную версию чат-бота.

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Иван Корякин

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