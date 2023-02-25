Новые санкции ЕС затронут 121 российское физическое и юридическое лицо

Новый, 10-ый пакет санкций ЕС против России коснутся 121 физического и юридического лица, сообщил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра. В рамках новых санкций Брюссель, как сообщалось ранее, ужесточит ограничения на экспорт продукции двойного назначения и технологий и примет меры против «российской пропаганды».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вопке Хукстра

Фото: Mike Segar, Reuters Вопке Хукстра

Фото: Mike Segar, Reuters

«Мы приветствуем 10-й пакет санкций ЕС , который включает запреты на экспорт и списки 121 юридического и физического лица»,— написал господин Хукстра в Twitter.

Вопке Хукстра добавил, что Нидерланды настаивали на внесении в новый пакет лиц, «ответственных за депортацию украинских детей». Помимо них, рассказал министр, в список войдут те, кто помогал России уклоняться от санкций.

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