Евросоюз согласовал 10-й пакет антироссийских санкций

Страны Евросоюза договорились о введении 10-го пакета санкций против России, сообщило шведское председательство в Совете ЕС. Оно перечислило в Twitter некоторые ограничения против РФ.

Какие санкции вводит ЕС:

ужесточение ограничений на экспорт продукции двойного назначения и технологий;

санкции против физических и юридических лиц, которые «распространяют пропаганду или доставляют дроны»;

меры против «российской дезинформации».

«Вместе страны-члены ЕС ввели самые сильные и долгосрочные санкции, чтобы помочь Украине выиграть войну. ЕС остается вместе с Украиной и украинским народом. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется»,— говорится в сообщении шведского председательства в Совете ЕС. Другие подробности пока не приводятся.

Страны ЕС несколько дней не могли договориться о 10-м пакете антироссийских санкций, который планировалось ввести в годовщину ввода войск РФ на Украину. По информации СМИ, Польша отказывалась согласовать решение из-за мягкости ограничений.

В годовщину российской специальной военной операции ряд стран объявили о новых санкциях против России. Самые масштабные ограничения ввели США: они коснулись, в частности, ЗАЭС, 11 банков и 1200 военных. Также Вашингтон пообещал выделить Украине дополнительно более $2 млрд.

Как страны Запада поддерживали Украину в годовщину ввода войск РФ — в материале «Ъ» «Наступление, санкции и мир».