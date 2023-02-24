Блинкен: США были готовы к переговорам по Украине до ввода войск России

Вашингтон был готов предпринять дипломатические усилия по ситуации на Украине еще до 24 февраля 2022 года, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления на Совбезе ООН.

«И США давно ясно дали понять, еще до этой войны, что они были готовы предпринять любые значимые дипломатические усилия, чтобы остановить российскую агрессию против Украины»,— сказал господин Блинкен, подчеркнув необходимость «справедливого и прочного мира». Госсекретарь США также отметил, что ожидает от многих стран сегодня призывов к миру. Однако «история учит нас, что важна природа мира», подчеркнул он (цитата по CNN).

Ранее сегодня, 24 февраля, Китай представил мирный план по урегулированию на Украине, а Генеральная ассамблея ООН накануне годовщины приняла резолюцию, призывающую Россию вывести войска из Украины.

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Мария Федотова