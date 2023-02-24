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Коммерсантъ FM
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Интерес женщин в Москве к «мужским вакансиям» вырос на 40% в 2022 году

За 2022 год в Москве увеличилось число женщин-соискателей в транспортно-логистической отрасли, сфере IT и строительстве. Об этом свидетельствуют данные «Авито Работа», которые приводит радиостанция «Говорит Москва».

Число женщин-соискателей в транспортно-логистической отрасли выросло на 42% по сравнению с 2021 годом. На 54% чаще женщины в Москве стали рассматривать профессию логиста. Среди соискателей на должность логиста доля женщин составила 56%.

В сфере IT число «женских резюме» увеличилось на 36%. В строительстве женщин-соискателей стало на 46% больше. Чаще всего женщины размещали резюме на вакансии ремонтника (+85%), крановщика (+73%), штукатура (+72%), маляра (+62%). На вакансии штукатура и маляра поданных женщинами резюме было больше, чем на другие вакансии: 24% и 26% соответственно.

По итогам 2022 года в России сложился дефицит как высококвалифицированных, так и линейных сотрудников, следует из итоговых отчетов ряда кадровых компаний и сервисов. В 2023 году, по прогнозу экспертов, чтобы преодолеть нехватку кадров, компании будут нанимать больше женщин и работников старшего возраста — после частичной мобилизации мужчины среднего возраста перестали быть наиболее предпочтительными кандидатами на рынке труда.

Подробнее о тенденциях на рынке труда по итогам 2022 года — в материале «Ъ» «Нерабочий вариант».

Анастасия Ларина

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