Минюст США подал иск о конфискации имущества Вексельберга на $75 млн

Министерство юстиции США подало иск о конфискации имущества российского бизнесмена Виктора Вексельберга. Стоимость собственности, подлежащей конфискации, оценивается в $75 млн. В эту сумму входят шесть объектов недвижимости в США, приобретенные за период с 2008 по 2017 год, в том числе квартиры и поместья в Нью-Йорке и две квартиры во Флориде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Вексельберг

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Виктор Вексельберг

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В иске утверждается, что имущество, находящееся в бенефициарном владении российского олигарха Виктора Вексельберга, было получено на доходы от нарушения санкций и международных операций по отмыванию денег. Отметим, что к 19:30 мск пресс-релиз с сайта американского Минюста был удален.

Виктора Вексельберга внесли в санкционный список Минфина США в апреле 2018 года. По версии следствия, подставные компании бизнесмена отправили $18,5 млн на счет поверенного нью-йоркского юриста. Средства использовали для обслуживания четырех объектов недвижимости бизнесмена в США. Переводы контролировал 70-летний гражданин России Владимир Воронченко. Ему грозит до 20 лет заключения, но он успел покинуть США до того, как ему предъявили обвинения.

20 января в США российского и британского бизнесменов 51-летнего Владислава Осипова и 52-летнего Ричарда Мастерса обвинили в содействии попытке уклонения от санкций. Минюст США считает, что они пытались скрыть факт владения Виктором Вексельбергом яхтой Tango стоимостью $90 млн и длиной 77 м.

Анастасия Ларина