США обвинили россиянина и британца в попытке вывести из-под санкций яхту Вексельберга

Власти США предъявили российскому и британскому бизнесменам 51-летнему Владиславу Осипову и 52-летнему Ричарду Мастерсу обвинения в содействии попытки уклонения от санкций. Как сообщил Минюст США, это касается «роскошной яхты» Tango, которая, как утверждается, принадлежит находящемуся под санкциями российскому бизнесмену Виктору Вексельберга. Британец задержан в Испании, в отношении россиянина выписан ордер на арест.

Граждан РФ и Британии обвиняют в сговоре для обмана США, нарушении санкционного режима, а также в отмывании денег. Утверждается, что бизнесмены пытались скрыть принадлежность яхты господин Вексельбергу и обеспечить ее эксплуатацию через компанию и финансовую систему США. Господину Мастерсу грозит экстрадиция из Испании в США. В сообщении Минюста уточняется, что господин Осипов работал на высоких должностях в компаниях господина Вексельберга.

Как утверждают американские власти, господин Осипов разработал сложную схему собственности подставных компаний, чтобы скрыть, что судном владеет господин Вексельберг. Господин Мастерс руководил компанией по управлению яхтами в Испании. Эта фирма якобы взяла на себя управление Tango после того, как российский бизнесмен в 2018 году попал под американские санкции. Господина Мастерса в частности обвиняют в том, что он разработал схему с использованием ложного названия яхты — the Fanta. Как считает следствие, на самом деле платежи в американских долларах в конечном счете осуществлялись в пользу Tango и господина Вексельберга.

Яхта Tango была задержана в Испании весной 2022 года по запросу США. Ее стоимость оценивается в $90 млн. Длина яхты составляет больше 77 м.

Леонид Уварчев