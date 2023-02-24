США введут пошлину в 200% на импорт алюминия из России

США с 10 марта вводят 200%-ную пошлину на импорт алюминия и алюминиевых продуктов из России. С 10 апреля Вашингтон введет пошлину в 200% на изделия с содержанием российского алюминия, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Российская алюминиевая промышленность является ключевой частью оборонно-промышленной базы России и сыграла важную роль в снабжении России оружием и боеприпасами, использовавшимися в войне. Кроме того, война России против Украины привела к росту мировых цен на энергоносители, что нанесло прямой ущерб алюминиевой промышленности США»,— говорится в заявлении Белого дома.

В пресс-релизе также отмечается, что Россия остается пятым по объемам поставок источником алюминия в США. С марта по июль 2022 года импорт алюминия в США из России вырос на 53%, добавила пресс-служба.

В Белом доме заявили, что в 2018 году министр торговли США передал президенту, которым тогда был Дональд Трамп, отчет о влиянии импорта алюминиевых изделий на госбезопасность. Согласно отчету, объемы поставок алюминия из других стран угрожали безопасности США. Кроме того, в 2018 году министр сообщил господину Трампу, что два из пяти оставшихся в США алюминиевых завода находятся на грани закрытия из-за высокого импорта этого металла и больших цен на энергоносители, сообщает пресс-служба.

Введение пошлины на импорт алюминия и алюминиевых продуктов из России — часть санкционного пакета, о котором США объявили сегодня, 24 февраля, в годовщину начала вооруженного конфликта на Украине. Минфин США внес в черный список 22 физических лица и 83 юридических лица из России и еще ряда стран. Кроме того, в рамках санкций был расширен черный список Минторга США: в него попали 76 новых юрлиц.

О том, что США планируют ввести 200%-ную пошлину на российский алюминий, в начале февраля сообщило агентство Bloomberg. По словам источника агентства, этот шаг рассматривался на протяжении нескольких месяцев и приведет к полной остановке поставок российского металла, который занимает 10% всего американского импорта. По мнению аналитиков, «Русал» сможет перенаправить незначительные объемы, которые поступали в Северную Америку, на рынки Азии. Одним из основных покупателей металла становится Китай.

Подробнее о том, к каким последствиям может привести введение пошлины, — в материале «Заграда нашла героя».

Эрдни Кагалтынов