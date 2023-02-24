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Mediascope: послание Путина посмотрели более 9 млн россиян

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию посмотрели по всем каналам 9 млн 246,1 тыс. жителей городов России с населением более 100 тыс. человек старше четырех лет, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные, предоставленные Mediascope.

По подсчетам компании, большинство смотрели трансляцию послания в эфире «Первого канала» (4,7% от исследуемой категории и 25% от всей телеаудитории). Второе место по популярности занял телеканал «Россия-1» (4,7% и 24,9%), третье — НТВ (2% и 10,8%). На остальных строчках расположились каналы «России-24», «Мир», «СоловьевLive» и «Звезда», передает агентство.

Оглашение послания президента Федеральному собранию проходило в Гостином Дворе в Москве 21 февраля. В послании Владимир Путин затронул тему военной операции на Украине, внутреннюю политику государства и объявил о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений. Выступление президента продлилось 1 час 45 минут 49 секунд.

Подробнее о послании президента — в материале «Вечер не обещал быть атомным».

Эрдни Кагалтынов

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