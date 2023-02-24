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Коммерсантъ FM
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Первое звание героя Чечни присвоили Кадырову

Первое звание героя Чечни, учрежденное в ноябре 2022 года, присвоили главе республики Рамзану Кадырову. Медаль вручили на торжественном мероприятии в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщил ТАСС.

Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров

Фото: Михаил Суслов, Коммерсантъ

Рамзан Кадыров

Фото: Михаил Суслов, Коммерсантъ

«Ваши заслуги перед Чеченской Республикой и Российской Федерацией невозможно переоценить и без преувеличения достойны специального исследования»,— заявил председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

Как говорил Рамзан Кадыров, учрежденная награда «призвана по достоинству оценить подвиги наших соотечественников, принимающих участие в СВО». Обладатель звания героя Чечни будет иметь социальные льготы, а также получит денежную выплату.

Медаль героя Чечни изготовлена из 70 г золота 750-й пробы в форме восьмиконечной звезды с полумесяцем и звездой. На основной части вверху размещена надпись «Къонах» (в переводе — «Герой»). Нижнюю часть украшает лозунг «Аллаху Акбар. Ахмат — сила». Ранее главной наградой Чечни был орден имени Ахмата Кадырова, покойного отца Рамзана Кадырова.

В декабре 2022 года Рамзану Кадырову вручили орден Александра Невского за «большой вклад в социально-экономическое развитие» Чечни. Кроме того, Рамзан Кадыров награжден орденом «За заслуги перед отечеством» III и IV степеней (в 2021 и 2006 годах), орденом Почета (2015), Мужества (2003), медалью «За заслуги в обеспечении законности и правопорядка» (2017). В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин впервые присвоил почетное звание «Мать-героиня» в том числе супруге Рамзана Кадырова Чечни Медни Кадыровой.

Анастасия Ларина

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