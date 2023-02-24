В ВОЗ предупредили, что более миллиарда людей рискуют заболеть холерой

Риску заболеть холерой подвергаются более миллиарда людей в 43 странах. За эту неделю о новых вспышках холеры сообщили три страны, рассказал руководитель группы по холере и эпидемическим диарейным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Филипп Барбоза.

«По нашим оценкам, более миллиарда людей в 43 странах напрямую подвергаются риску заболевания холерой. Только за последнюю неделю три страны сообщили о новых вспышках. В настоящий момент 22 государства, расположенные в пяти регионах ВОЗ, ведут борьбу со вспышками холеры»,— сказал Филипп Барбоза на брифинге (цитата по ТАСС).

Господин Барбоза напомнил, что в 2022 году со вспышками холеры столкнулись вполовину больше стран, чем в 2021-м. Также показатели летальности стали самыми высокими за 10 лет и превысили допустимые показатели до 2%. По его словам, тенденция роста количества вспышек холеры продолжается. Он отметил, что рост числа заболевших происходит из-за бедности, конфликтов и природных бедствий.

В сентябре 2022 года в ВОЗ заявили о масштабном распространении холеры. Уровень смертности от нее вырос в три раза по сравнению со средним показателем за пять лет. В декабре 2022 года ВОЗ также сообщили о нехватке вакцин от холеры. Филипп Барбоза говорил, что мировые запасы вакцин от холеры «пусты или крайне малы».

Олеся Павленко