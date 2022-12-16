ВОЗ сообщила о низком запасе вакцин от холеры

Мировые запасы вакцин от холеры «пусты или крайне малы», заявил руководитель группы по эпидемическим диарейным заболеваниям и холере ВОЗ Филипп Барбоза.

«Все вакцины, которые были произведены, уже распределены. Поэтому теперь нам нужно дождаться следующей партии, которая находится в производстве, чтобы иметь возможность распределить их»,— сказал господин Барбоза (цитата по Reuters).

В конце сентября в ВОЗ сообщили о масштабном распространении холеры. Вспышки зафиксировали в 27 странах, уровень смертности от холеры в 2022 году увеличился в три раза по сравнению со средним показателем за последние пять лет. Так, по состоянию на 30 сентября, в Сирии умерли от заболевания 33 человека. В октябре организация призвала мировых производителей вакцин увеличить их производство.

В 2013 году ВОЗ создала международный запас вакцин против холеры. В 2021 году из него направили 27 млн доз нуждающимся странам.

Полина Собакина