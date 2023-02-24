Казахстан просил Польшу пропустить своих перевозчиков через границу с Белоруссией

Посольство Казахстана в Польше направило в адрес польских властей ноты о необходимости снятия ограничений для казахстанских перевозчиков, которым закрыто движение через КПП «Кукурыки-Козловичи» на польско-белорусской границе. По состоянию на 23 февраля на территории Польши находятся 150 казахстанских автотранспортных средств, в Белоруссии оказались заблокированы еще более 100 автомобилей, сообщает пресс-служба казахстанской палаты предпринимателей «Атамекен».

20 февраля Польша закрыла последний КПП для грузовых автомобилей на польско-белорусской границе «Кукурыки-Козловичи». При этом, как сообщила пресс-служба НПП «Атамекен», указанный запрет не затрагивает проезд грузовиков, зарегистрированных в Польше, странах ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли, странах-членах соглашения о Европейском экономическом пространстве и Швейцарии.

По словам директора департамента логистики и перевозок «Атамекен» Мурата Амрина КПП «Кукурыки-Козловичи» были последней возможностью пересечения польско-белорусской границы для казахстанских грузовиков после закрытия пункта пропуска «Бобровники-Берестовица» 10 февраля.

«Под новые ограничения попали и казахстанские перевозчики, которые везут экспортные товары Казахстана в страны Европы, а также европейские товары, направляемые в адрес казахстанских предприятий. А это миллионные убытки»,— передает пресс-служба слова господина Амрина.

В «Атамекен» сообщили, что единственным сухопутным путем, соединяющим страны ЕАЭС, включая Казахстан, и Евросоюз остается маршрут через погранпереходы Литва--Белоруссия, Латвия--Белоруссия и Латвия--Россия. Альтернативный маршрут через Каспийское море увеличивает расстояние до стран ЕС в полтора раза и стоимость перевозки в два-три раза, добавила пресс-служба.

Сейчас Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана совместно с НПП «Атамекен» проводят переговоры с литовской стороной для обеспечения беспрепятственного проезда через Литву для грузовиков из Казахстана, чтобы машины могли выехать с территории ЕС в направлении Белоруссии и РФ, сообщили в палате предпринимателей.

Первый пункт пропуска («Кузница Белостоцкая-Брузги») на польско-белорусской границе был закрыт 9 ноября 2021 года по инициативе Польши. Решение Варшава связала с увеличившимся потоком беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. В ответ на закрытие пунктов пропуска Белоруссия ограничила въезд польских фур.

Подробнее о последствиях закрытия погранпереходов между Польшей и Белоруссией — в материале «На границах фуры ходят хмуро».

Эрдни Кагалтынов