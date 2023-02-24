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Коммерсантъ FM
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Китай усилит контроль за технологиями ИИ на фоне растущей популярности ChatGPT

Правительство КНР введет правила, регулирующие использование искусственного интеллекта, в ряде отраслей на фоне успеха чат-бота ChatGPT, сообщает Bloomberg со ссылкой на слова чиновников из Министерства науки и технологий Китая.

ChatGPT — чат-бот, разработанный компанией Open AI. Он был запущен 30 ноября 2022 года. Бот, в частности, может писать код, создавать и переводить тексты и использует контекст диалога для ответы на вопросы пользователей. В начале февраля 2023 года Reuters со ссылкой на швейцарский холдинг UBS сообщило, что за 2 месяца аудитория активных пользователей ChatGPT достигла 100 млн человек. Этим самым приложение установило исторический рекорд по росту посетителей. Официальный доступ к сервису ограничен в ряде стран, например в Китае, России, Украине, Белорусии, Иране, КНДР, Венесуэле.

По словам собеседников агентства, китайское правительство будет настаивать на безопасном и контролируемом применении технологий с использованием ИИ, которые КНР считает стратегической отраслью. Руководство Китая продолжит следить за развитием ИИ-технологий, чтобы лучше понять этические проблемы, которые могут возникнуть из-за их использования, передает Bloomberg слова министра науки и технологий КНР Вана Чжигана.

Слова господина Чжигана последовали за публикациями СМИ, в которых утверждалось, что руководство Китая запретило местным приложениям и веб-сайтам направлять своих пользователей в ChatGPT из-за опасений по поводу безопасности контента и данных.

В агентстве считают, что правительство КНР таким образом дает понять местным компаниям, использующим ИИ-технологии, что китайские аналоги ChatGPT должны будут подчиниться цензурным ограничениям. При этом, слова министра привели к росту стоимости акций ИИ-компаний КНР. В частности, по информации агентства, стоимость акций компании Cambrian росла сегодня, 24 февраля, на 7,3%, Qihoo 360 Technology Co. Ltd — на 7%, а Beijing Deep Glint Tech — на 3%.

7 февраля китайский интернет-гигант Baidu анонсировал запуск собственной нейросети, которая призвана составить конкуренцию Chat GPT. Сообщается, что чат-бот нового поколения будет называться ERNIE, запуск запланирован на март, а в настоящее время он проходит внутренние испытания. Обещано, что, подобно ChatGPT, нейросеть от Baidu будет, в частности, способна генерировать сложносочиненные ответы на письменные вопросы, писать коды для простых программ вроде калькулятора, создавать заметки на заданные темы, шутить, писать стихи.

В начале февраля о разработке собственного чат-бота последнего поколения Bard с использованием продвинутых функций ИИ сообщила компания Google. Microsoft в свою очередь объявила об интеграции ChatGPT в свой поисковик Bing. О планах интегрировать элементы ChatGPT заявил и владелец браузера Opera — китайская компания Kunlun Tech.

Подробнее о реакции технологических гигантов на успех ChatGPT — в материале «Генератор слов загипнотизировал миллионы».

Эрдни Кагалтынов

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