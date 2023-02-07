Китайская Baidu создает конкурента нейросети ChatGPT

Китайский интернет-гигант Baidu анонсировал запуск собственной нейросети, которая призвана составить конкуренцию нашумевшей ChatGPT от американской компании OpenAI. Сообщается, что чат-бот нового поколения будет называться ERNIE, запуск запланирован на март, а в настоящее время он проходит внутренние испытания. Обещано, что, подобно ChatGPT, нейросеть от Baidu будет способна генерировать сложносочиненные ответы на письменные вопросы, писать коды для простых программ вроде калькулятора, создавать заметки на заданные темы, шутить, писать стихи и т. п.

Baidu не единственная крупная компания, анонсировавшая в последние дни выпуск конкурента нейросети ChatGPT. Вчера, 6 февраля, корпорация Google заявила, что в ближайшие недели выпустит ИИ-сервис нового поколения под названием Bard, который сейчас проходит внутренние тесты. А сегодня, 7 февраля, поздно ночью корпорация Microsoft анонсировала мероприятие, намекнув, что его главной темой станет ИИ. По неофициальным данным американских отраслевых СМИ, речь может идти о программной интеграции некоторых элементов ChatGPT в поисковик Bing от компании Microsoft, которая в 2019 году стала одним из инвесторов в OpenAI, вложив в нее $1 млрд.

Евгений Хвостик