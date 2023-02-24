На автозаводе «Лада Ижевск» сменилось руководство

С 22 февраля должность генерального директора автозавода «Лада Ижевск» занял Александр Богачев. Такие данные опубликованы в «СПАРК-Интерфакс».

Александр Богачев родился в Тольятти и окончил местный политех. На «АвтоВАЗе» он работал с 1999 года, с 2015 года трудится на заводе в столице Удмуртии.

Ранее «Лада Ижевск» возглавлял Денис Носов. Должность гендиректора он занимал с 1 ноября 2018 года.

Напомним, по итогам 2022 года завод «Лада Ижевск» получил убыток в 3,64 млрд руб. В 2021 году автозавод показывал чистую прибыль в 343,8 млн руб. Выручка предприятия в 2022 году составила 3,1 млрд руб., что в 3,3 раза меньше, чем годом ранее. Из-за введенных в начале 2022 года санкций завод несколько месяцев находился в простое. В августе 2022 года производство автомобилей Lada Vesta перенесли из Ижевска в Тольятти, оставив в Удмуртии лишь изготовление комплектующих. Позднее было объявлено, что на заводе «Лада Ижевск» планируется запустить производство электрической версии Lada Largus. Опытно-промышленную партию выпустят в 2023 году.