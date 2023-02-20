Завод «Лада Ижевск» получил в 2022 году убыток в 3,64 млрд рублей

Чистый убыток Ижевского автозавода — ООО «Лада Ижевск» по итогам 2022 года составил 3,64 млрд руб. Такие данные представлены в бухгалтерской отчетности предприятия, опубликованной в «СПАРК-Интерфакс». Годом ранее автозавод показывал чистую прибыль в 343,8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вероника Суворова Фото: Вероника Суворова

Выручка предприятия в 2022 году составила 3,1 млрд руб., что в 3,3 раза меньше, чем в 2021 году.

Напомним, после начала спецоперации на Украине и введения санкций Ижевский автозавод, принадлежащий АвтоВАЗу находился в прострое. В августе 2022 года было объявлено, что производство автомобилей Lada Vesta перенесут из столицы Удмуртии в Тольятти. На площадке в Ижевске продолжилось производство комплектующих. Высвобождающимся работникам предложили помощь в трудоустройстве. Позднее было объявлено, что на заводе «Лада Ижевск» планируется запустить производство электрической версии Lada Largus. Опытно-промышленную партию выпустят в 2023 году.

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