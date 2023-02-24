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Коммерсантъ FM
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Мурашко рассказал о рекордном снижении смертности от сердечно-сосудистых заболеваний

Показатели смертности в результате сердечно-сосудистых заболеваний достигли самых низких в истории России значений. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Выйдя из пандемических угроз, мы тоже получили блестящий результат по снижению смертности — имеем сегодня одни из самых низких показателей в целом по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний»,— сказал Михаил Мурашко на форуме «Медицина, доступная каждому» в Южно-Сахалинске (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, Минздрав использует новые подходы для оказания медицинской помощи в рамках проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Господин Мурашко добавил, что медпомощь, в том числе хирургическая, становится ближе к пациентам.

О развитии российского здравоохранения в 2022 году — в материале «Ъ» «За здравия желаю».

Олеся Павленко

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