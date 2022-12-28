За здравия желаю

В 2022 году, как теперь уже можно точно сказать, не сбылись многие прогнозы относительно развития российского здравоохранения и тех условий, в которых ему придется функционировать. Пандемия коронавируса после двух лет постепенно пошла на спад, что позволило медицинским учреждениям вновь сосредоточиться на пациентах с хроническими, а не инфекционными заболеваниями. На смену вирусу пришел новый вызов — логистические сложности с поставками препаратов и медицинских изделий. Однако даже с учетом этих сложностей на федеральном и региональном уровнях продолжалась работа по совершенствованию законодательных норм и подходов к организации лечения россиян.

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Новые вызовы

В 2022 году российское здравоохранение столкнулось с новыми сложностями: в то время как пандемия коронавируса, длившаяся два года, пошла на спад и перестала отвлекать на себя ресурсы системы, обострились проблемы, связанные с импортозамещением препаратов и медицинских изделий. Это, впрочем, хотя и замедлило, но не остановило реализацию ряда государственных проектов, призванных улучшить организацию лечения россиян.

Всего, по официальным данным Минздрава и Роспотребнадзора, с момента начала пандемии в России коронавирусом заразились более 18 млн человек, из них непосредственно от этого заболевания погибли почти 400 тыс. Впрочем, в мировом рейтинге стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев заражения Россия оказалась только на седьмом месте. На первом — США (более 80 млн человек), далее идут Индия (43 млн) и Бразилия (30 млн). Всего в мире было зарегистрировано более 504 млн случаев заражения и более 6 млн смертей.

Так, пятая волна распространения коронавируса, вызванная приходом штамма «омикрон», хотя и привела к быстрому росту заболеваемости во многих странах мира, уже в мае текущего года пошла на спад. Кроме того, новая версия вируса оказалась хоть и более заразной, но менее вредоносной, что позволило многим заболевшим избежать тяжелых осложнений для здоровья. В результате к началу лета Минздрав рекомендовал региональным властям восстановить оказание населению плановой медицинской помощи в полном объеме — с начала пандемии ряд стационаров был перепрофилирован в ковидные госпитали, чтобы разместить всех заболевших. И, хотя в августе рост числа заболевших возобновился, это позволило системе здравоохранения снова начать уделять больше внимания пациентам с хроническими заболеваниями, обслуживание которых традиционно занимало большую часть времени и ресурсов медицинских учреждений.

Дополнительные ресурсы

Отметим, впрочем, что распространение коронавирусной инфекции, вызвав приток дополнительных клиентов в систему здравоохранения РФ, также позволило ей претендовать на дополнительные материальные ресурсы. Важнейшим из финансовых вливаний, которое системе обязательного медицинского страхования обеспечило правительство, стали средства на повышение зарплат той части медицинского персонала, которая работает с коронавирусными пациентами: всего за два года пандемии правительство потратило на эти цели более 1 млрд руб. Благодаря этому многие регионы смогли увеличить зарплаты ряду медицинских специалистов, хотя этот рост, внушительный в абсолютных цифрах, далеко не везде также смог достичь и целевых показателей соотношения со средними зарплатами в регионах, установленного еще майским указом президента от 2012 года. Согласно ему, напомним, зарплата определенных категорий работников, включая врачей, а также средний и младший медперсонал, не должна быть ниже 200% средней по экономике региона.

Повышение, хотя и временное, зарплат для ряда позиций в системе здравоохранения позволило привлечь новых работников: если ориентироваться на данные Минздрава, дефицит врачей сокращался в первый год распространения коронавируса, дефицит медперсонала — во второй. Так, например, по подсчетам Минздрава, нехватка среднего и младшего медицинского персонала составила только 58,2 тыс. человек, в то время как в прошлом году эта цифра была вдвое больше (122 тыс. человек). В свою очередь, хотя бы частичное снижение нехватки кадров в системе здравоохранения в тот момент, когда пандемия коронавируса ушла на второй план, позволило вернуться к лечению пациентов с хроническими заболеваниями с большими человеческими ресурсами.

В России, напомним, наиболее часто встречающимися среди всех хронических заболеваний являются сердечно-сосудистые, раковые, респираторные и диабет, которые в совокупности обеспечивают до 80% всех случаев смерти внутри этой категории. Отметим, что, если ориентироваться на оценки Всемирной организации здравоохранения, ситуация в других развитых странах складывается аналогичным образом: на них приходится 71% всех ежегодных случаев смерти проживающего там населения.

Сложная логистика

Однако уже весной текущего года, когда пандемия коронавируса постепенно перестала быть серьезной угрозой для населения, российская система здравоохранения столкнулась с косвенным влиянием санкций, введенных против России рядом западных стран из-за начала специальной военной операции на Украине. В первую очередь это сказалось на логистике препаратов и медицинских изделий — на рынке лекарств РФ до половины объема в стоимостном выражении приходится на импортные препараты, аналогичная ситуация и с медицинскими изделиями. Из-за этого весной многие поставки, как тогда объяснял “Ъ”, особенно готовых препаратов, которые осуществляются авиацией, были временно прерваны, и дистрибуторам потребовалось время, чтобы переориентировать их на сухопутный транспорт. Фармацевтические субстанции, напротив, в основном доставляются в РФ сухопутным транспортом из Китая и Индии — их логистика не нарушалась (подробнее см. “Ъ” от 4 марта).

Из-за периодических перебоев с поставками государственным медицинским учреждениям в течение нынешнего года приходилось закупать расходные материалы и медикаменты впрок чаще, чем обычно. Так, в конце ноября глава Минздрава Михаил Мурашко поручил регионам иметь достаточное количество — не менее четырех месяцев запаса — препаратов для того, чтобы обеспечивать лечебные процессы. «Это минимальный объем по запасам, которые должны иметь медицинские организации»,— отметил он тогда.

Политика импортозамещения

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Отметим, что в целом благодаря государственной политике поддержки локализации производств, которую Минпромторг проводил с 2010 года, иностранные фармацевтические компании вложили в РФ достаточно существенный объем средств. Так, по данным аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young (EY), за период 2006–2016 годов — именно на этот период пришелся пик инвестиционной активности в отрасли — вклад международных производителей в экономику России составил примерно 1,145 трлн руб. ($30,32 млрд). Основные виды инвестиций были направлены на локализацию производства, строительство фармацевтических заводов и модернизацию уже существующих производственных мощностей, трансфер технологий, научные разработки и клинические исследования. Непосредственно в различные формы локализации компании инвестировали около 116,4 млрд руб. Благодаря этому доля локализованных лекарств в портфеле опрошенных компаний за десять лет выросла с 15% до 33% в денежном выражении.

В результате сейчас на фоне политического кризиса отношений РФ с другими странами прекратить свой бизнес в стране среди фармацевтических компаний решили только отдельные производители. При этом зачастую их выход с национального рынка был все равно продиктован экономическими соображениями, например малыми объемами продаж препаратов, а политические мотивы были только предлогом. Одновременно с этим российские фармацевтические компании начали активно наращивать производство лекарств, особенно из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Как ранее заявлял руководитель товарной группы «Фарма» Центра развития перспективных технологий Егор Жаворонков, количество всех произведенных за девять месяцев текущего года препаратов превысило показатели прошлого года и можно сказать, что большинство предприятий преодолели внешние вызовы и смогли перенастроить логистику, чтобы продолжать обеспечивать население необходимыми медикаментами (подробнее см. «Ъ-Здравоохранение» от 15 декабря).

Впрочем, постепенный переход на отечественные препараты, а также удорожание части импортных из-за роста цен в валюте на сырье и услуги логистики могут обернуться приростом государственных расходов на закупки. Пока, впрочем, бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) оказался способен обеспечить прирост средств по основному каналу поступлений — от страховых взносов на работников работодателями. Так, в нынешнем году общий объем доходов бюджета ФФОМС превысил 2,7 трлн руб., что на 9,5% превышает показатели 2021 года.

Модернизация в регионах

Одним из главных региональных событий в российской системе здравоохранения в текущем году стала продолжающаяся модернизация первичного звена. Она, напомним, стартовала в 2021 году и предполагает ремонт и строительство больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов, а также закупку для них нового медицинского оборудования в субъектах РФ на условиях частичного софинансирования из федерального центра. За пять лет реформы, как ранее обещал глава Минфина Антон Силуанов, федеральный бюджет выделит на эти цели около 500 млрд руб. Регионы по условиям проекта должны инвестировать только около 50 млрд руб. Отметим, что в системе здравоохранения первичная медицинская помощь является самой востребованной у населения: объем обращений в поликлиники, амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты в год составляет более 1,2 млрд.

Так, как заявил в начале декабря замруководителя фракции «Единой России» в Государственной думе Андрей Исаев, в нынешнем году в регионах стартовал капитальный ремонт более 1,5 тыс. медицинских организаций, до 2025 года по программе необходимо отремонтировать более 6 тыс. Также началось строительство с нуля еще около 100 зданий, которые впоследствии передадут под поликлиники или больницы. В сельские территории направили более 1,3 тыс. мобильных медицинских комплексов для осмотра и оказания помощи гражданам, проживающим в отдаленных населенных пунктах. В ближайшие два года планируется поставить еще 500 таких комплексов. Что касается машин скорой помощи, то автомобильный парк уже был обновлен на 11 тыс. автомобилей, и поставки продолжаются. В следующем году в регионы поступит еще более 1 тыс. машин скорой помощи.

Цифровые услуги

В ряде регионов в нынешнем году также появились новые сервисы или услуги, которые основаны на использовании цифровых технологий. Так, в Москве продолжилось внедрение технологий искусственного интеллекта в анализ медицинских данных пациентов. Как ранее заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, теперь все КТ-снимки грудной клетки сервисы искусственного интеллекта проверяют на наличие признаков аневризмы аорты. «К примеру, если пациент делал КТ легких для диагностики пневмонии, то умные алгоритмы дополнительно проверяют его и на признаки аневризмы аорты. Подчеркну, что нейросети обрабатывают все КТ-снимки органов грудной клетки, которые поступают в цифровое облако московского здравоохранения,— это тысячи исследований еженедельно. Если алгоритмы обнаруживают признаки патологии, то снимки отправляют специалистам для дальнейшего анализа. В случае подтверждения отклонений с пациентом проактивно связывается врач и приглашает на дополнительное обследование. В дальнейшем все пациенты с выявленными патологиями будут находиться под контролем специальной рабочей группы опытных сердечно-сосудистых хирургов НИИ Склифосовского»,— отметила она.

Другой пример внедрения цифровых технологий — запуск сервиса регистрации рождения ребенка в электронном виде на портале госуслуг в Краснодарском крае. Получить свидетельство о рождении родители смогут в личном кабинете «Госуслуг». Полученное в электронном виде свидетельство можно в дальнейшем использовать при подаче заявлений на другие государственные услуги и меры соцподдержки: проактивное (без заявления) присвоение СНИЛС ребенку, проактивное уведомление готовности сертификата на материнский капитал и выплаты по нему, оформление детских пособий, запись ребенка к врачу, в детский сад, оформление и регистрация по месту проживания.

Профилактика заболеваний

Еще одно направление для пилотных проектов в регионах РФ — превентивная медицина. Предотвращение заболеваний является экономически выгодным, так как расходы на осмотр пациента всегда оказываются ниже, чем стоимость его лечения в последующем.

Так, в Свердловской области в Серовской городской больнице в начале 2022 года открылось новое отделение медицинской профилактики — его особенность заключается в комплексности. В отдельном здании прием ведут и терапевты, и узкие специалисты, и диагносты, здесь же находится дневной стационар для тех, кому по результатам профосмотра или диспансеризации назначено лечение. Отделение принимает работающих жителей Серовского городского округа и пациентов из соседних муниципалитетов. По итогам года, как рассказал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов, у 260 человек выявлены сердечно-сосудистые заболевания, у 43 — подозрение на онкологию, у 25 — заболевания крови.

Профилактика заболеваний, впрочем, может также происходить в сотрудничестве с работодателем, поскольку большинство населения проводит существенную часть своей жизни на работе. Поэтому в Смоленской области Центр общественного здоровья и медицинской профилактики активно развивает проект по сохранению здоровья сотрудников предприятий и организаций. Десять смоленских организаций уже присоединились к программам по сохранению здоровья сотрудников. Они проводят тестирование сотрудников на выявление факторов риска и индивидуальное профилактическое консультирование по их коррекции. «Мы надеемся, что другие организации тоже присоединятся к нам, потому что вот это понимание выгодности вопросов здоровья твоего работника и организации для него подходящего места — оно и экономически, и психологически сказывается на работе. Поэтому, если работодатель это понимает, он экономит свои средства и плюс для людей это очень хорошо — быть здоровым, ходить на работу с удовольствием»,— прокомментировала врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ульяна Чемова.

Будущие перспективы

Отметим, что пока перспективы развития российского здравоохранения на 2023 год можно назвать относительно оптимистичными. Так, расходы ФФОМС в 2023 году, как запланировано, продолжат расти и составят 3,219 трлн руб. В целом, по данным Счетной палаты, совокупные расходы на здравоохранение в следующем году составят около 4% ВВП страны, или 6,171 трлн руб. Помимо средств ФФОМС другими источниками финансирования выступят федеральный бюджет, который потратит 1,208 трлн руб. на госпрограмму «Развитие здравоохранения» и 311,7 млрд руб.— на нацпроект «Здравоохранение», а также регионы, расходы которых составят 1,4 трлн руб.

Анастасия Мануйлова