ЕС согласовал послабления в санкциях для поставок гумпомощи Сирии

Страны Евросоюза (ЕС) согласовали поправки к санкциям против Сирии, чтобы можно было отправлять ей гуманитарную помощь после землетрясений. Об этом сообщила в Twitter председательствующая в Совете ЕС Швеция.
«После разрушительных землетрясений государства-члены ЕС договорились внести поправки в свои санкции в отношении Сирии, чтобы еще больше облегчить быструю доставку гуманитарной помощи пострадавшим»,— заявили шведские дипломаты.
В пресс-релизе Совета ЕС говорится, что благодаря внесенным поправкам гуманитарные организации не должны запрашивать предварительное разрешение «на предоставление товаров и услуг, предназначенных для гуманитарных целей», лицам и организациям, попавшим под санкции. Эти меры будут действовать в течение шести месяцев. ЕС уже выделил Сирии €5,5 млн для помощи в устранении последствий землетрясений.
Ночью 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, его также ощутили в Сирии. Число погибших в Турции превышает 43,5 тыс., в Сирии, по официальным данным, — 1,5 тыс. ООН призвала собрать для Турции $1 млрд, Всемирная организация здравоохранения считает, что обеим странам надо минимум $84,5 млн. США тоже вывели из-под санкций против Сирии оказание ей помощи. 20 февраля на границе двух стран вновь произошли землетрясения.
О последствиях стихийного бедствия читайте в публикации «Ъ» «Потрясениям нет конца».