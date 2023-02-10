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Коммерсантъ FM
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США вывели из-под санкций против Сирии помощь стране после землетрясений

Действующие санкции США против Сирии не будут затрагивать транзакции, касающиеся оказания ей помощи в связи с землетрясением. Это следует из выпущенной Минфином США генеральной лицензии (.pdf). Она действует до 8 августа 2023 года. Уточняется, что все также запрещены сделки, связанные с нефтью, взаимодействие с попавшими под санкции лицами и правительством Сирии.

Власти США также выделят $85 млн на оказание гуманитарной помощи после землетрясений в Турции и Сирии. Об этом говорится в заявлении Агентства США по международному развитию (USAID), через которое будут выделены средства. Группа USAID по оказанию помощи при стихийных бедствиях (DART) была мобилизована через несколько часов после землетрясений, произошедших 6 февраля. Сейчас DART работает в Адиямане, Адане и Анкаре, группа включает около 200 человек, из которых 159 — сотрудники поисково-спасательных служб. Своим главным приоритетом она называет помощь в извлечении людей из-под завалов.

6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, оно также затронуло несколько районов Сирии. В Турции число погибших достигает 17,6 тыс., пострадало более 70 тыс. В Сирии жертвами стали свыше 3 тыс., пострадали более 5 тыс. Несколько стран помогают в устранении последствий стихийного бедствия — в частности, в Турцию отправились спасатели МЧС РФ, а также американские спасатели. В стране объявлен общенациональный траур до 12 февраля.

О последствиях землетрясений — в публикации «Ъ» «Землетрясение раскачало оппозицию».

Лаура Кеффер

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