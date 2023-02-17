ООН призвала собрать $1 млрд для Турции после землетрясений

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал собрать $1 млрд для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясений в Турции. По его словам, озвученной суммы хватит на три месяца, что позволит оказать помощь 5,2 млн человек, а также ускорить работу гуманитарных организаций в этой стране.
«Потребности огромны, люди страдают, и нельзя терять время. Я призываю международное сообщество активизироваться и полностью профинансировать эти критически важные усилия по реагированию на одно из крупнейших стихийных бедствий нашего времени»,— говорится в заявлении господина Гутерриша, опубликованном на сайте ООН.
Его запрос поддержал глава Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) Мартин Гриффитс, призвавший «обеспечить необходимую поддержку» Турции. По данным OCHA, в стране было разрушено или повреждено около 47 тыс. зданий, в том числе школы и больницы. Из-за стихийного бедствия сотни тысяч людей, в том числе дети и пожилые люди, остались без жилья, еды, воды, тепла и медицинской помощи.
Ночью 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, в тот же день днем произошло еще несколько подземных толчков. Землетрясение также было зафиксировано в Сирии. По последним данным, общее число погибших в обеих странах превышает 40 тыс. Вчера, 16 февраля, вечером на юге Турции было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1, разрушены несколько зданий. Также подземные толчки магнитудой 5,4 ощущались в Сирии.
О последствиях стихийного бедствия читайте в публикации «Ъ» «Пострадавшие второго сорта».