Число жертв землетрясений в Турции возросло еще на 1 тыс., до 43,5 тыс. человек

Власти Турции обновили информацию по погибшим в результате землетрясений 6 февраля. Жертвами стали 43 556 человек, передает «Анадолу» со ссылкой на главу МВД Сулеймана Сойлу. Ранее сообщалось о 42,3 тыс. погибших.

Разрушительные землетрясения магнитудой до 7,8 произошли на юге Турции 6 февраля. Жертвами стали не только жители Турции, но и сирийцы. По данным ВОЗ на середину февраля, там погибли не меньше 8,5 тыс. человек.

Спустя две недели на границе двух стран вновь произошли сильные землетрясения. Они привели к гибели не меньше 11 человек, пострадали больше 1 тыс. жителей Турции и Сирии.

О панике из-за подземных толчков — в материале «Ъ» «Потрясениям нет конца».

Леонид Уварчев