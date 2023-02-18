ВОЗ призвала выделить $84,5 млн пострадавшим в Турции и Сирии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала срочно выделить $84,5 млн на поддержку здравоохранения Турции и Сирии, пострадавшим от землетрясений. Деньги пойдут, в частности, на поставки лекарств и медицинских материалов, говорится в пресс-релизе на сайте ВОЗ.
По оценке организации, в обеих странах произошла гуманитарная катастрофа. Меры поддержки со стороны ВОЗ будут включать: отправку жизненно важных лекарств и других предметов медицинского назначения; запуск сети бригад скорой медицинской помощи для предоставления основных медицинских услуг и материалов для ухода за нуждающимися; взаимодействие с группами по эпиднадзору и быстрому реагированию для обеспечения постоянного надзора и выявления передающихся через воду, инфекционных и респираторных заболеваний, а также готовности к любым вспышкам; поддержка психического здоровья и психосоциального реагирования.
Ночью 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, в тот же день днем последовало еще несколько подземных толчков. Землетрясение также было зафиксировано в Сирии. Общее число погибших в обеих странах превышает 45 тыс. ООН призвала собрать для Турции $1 млрд.
О последствиях стихийного бедствия читайте в публикации «Ъ» «Пострадавшие второго сорта».