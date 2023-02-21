Столтенберг подтвердил намерение уйти с должности генсека НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что намерен покинуть должность осенью 2023 года. Он не стал спекулировать на тему, останется ли он на посту, если его об этом снова попросят.

«Я ухожу этой осенью. Я уверен, что альянс найдет достойного человека мне на замену»,— сказал господин Столтенберг CNN (цитата по ТАСС). Он отметил, что на данном этапе сосредоточен на оказании помощи Украине со стороны НАТО.

Представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску ранее в феврале сообщала, что господин Столтенберг не намерен добиваться продления полномочий. Срок их действия уже трижды продлевался. Он занимает должность уже около девяти лет. Источники Politico в конце января сообщали, что Йенс Столтенберг хотел бы продолжить работать в должности генерального секретаря НАТО. По информации издания, его кандидатура — наиболее упоминаемая во время дискуссий о том, кто может занять этот пост.

О поддержке Украины со стороны НАТО — в материале «Ъ» «Угроза боеприпасности».

Леонид Уварчев