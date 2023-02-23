Министр обороны Польши сообщил об укреплении оборонительных сооружений на границе с Россией

Польша начала укреплять фортификационные сооружения на границе с Россией и Белоруссией, первые укрепления возводятся на границе с Калининградской областью, сообщил польский министр обороны Мариуш Блащак в Twitter.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Польский министр обороны Мариуш Блащак

Фото: Johanna Geron, Reuters Польский министр обороны Мариуш Блащак

Фото: Johanna Geron, Reuters

«Мы начали превентивное расширение мер безопасности на границе с Россией и Беларусью. Это часть нашей стратегии обороны и сдерживания»,— написал господин Блащак.

Публикацию министр сопроводил фотографиями с противотанковыми ежами и бетонными укреплениями, установленными предположительно около пунктов пропуска на границе с Россией и Белоруссией.

В ноябре Польша начала работы по возведению забора из колючей проволоки на границе с Калининградской областью. Власти Польши объяснили это решение тем, что опасаются «миграционной провокации». По словам главы Минобороны Польши, решение о необходимости срочно укрепить безопасность границы он принял «из-за того, что аэропорт Калининграда стал открыт для рейсов с Ближнего Востока и из Африки».

В декабре польская погранслужба сообщила о заключении контракта на $84 млн с компанией TELBUD на строительство забора с датчиками движения на границе с Россией. 5 февраля пресс-секретарь пограничной службы Польши Анна Михальская заявила, что забор начнут строить в марте.

Эрдни Кагалтынов