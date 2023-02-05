Польша начнет строительство забора с датчиками движения на границе с Россией в марте

Пресс-секретарь пограничной службы Польши Анна Михальская заявила, что строительство электронного барьера, оснащенного датчиками и камерами, на границе с Россией должно начаться в марте. По ее словам, в настоящее время подрядчик готовит проект строительства забора, чтобы представить его погранслужбе, передает Polskie Radio.

Госпожа Михальская подчеркнула, что датчики, которыми оснастят забор, не будут реагировать на животных, а только на реальные попытки людей пересечь границу. Радио также сообщает со ссылкой на пресс-секретаря Варминьско-Мазурского пограничного управления (граничит с Калининградской областью), что в 2022 году было зафиксировано 11 случаев незаконного пересечения границы из России, а в данный момент ситуация на границе с РФ стабильная и спокойная.

В ноябре Польша начала работы по возведению забора из колючей проволоки на границе с Калининградской областью. Власти Польши объяснили это решение тем, что опасаются «миграционной провокации». По словам главы Минобороны Польши Мариуша Блащака, решение о необходимости срочно укрепить безопасность границы он принял «из-за того, что аэропорт Калининграда стал открыт для рейсов с Ближнего Востока и из Африки». В декабре погранслужба Польши сообщила о заключении контракта на $84 млн с компанией TELBUD на строительство забора с датчиками движения на границе с Россией.

Эрдни Кагалтынов