Премьера Венгрии Орбана пригласили на Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приглашен на Украину. В Киеве надеются, что он совершит визит. Об этом сообщил в интервью «Радио Свобода» (признано Минюстом иноагентом) заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Орбан

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Виктор Орбан

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Премьер-министр Венгрии приглашен на Украину, и надеемся, что он может быть здесь»,— сообщил господин Жовква. По его словам, власти Украины рассчитывают на «предметный диалог» в ходе личной встречи. Он напомнил о позиции Венгрии, которая отказывается поставлять Украине оружие, и сообщил, что во время личной встречи было бы больше шансов поговорить «предметно и продуктивно».

9 февраля на саммите лидеров Евросоюза в Брюсселе президент Украины обсуждал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном евроинтеграционный путь Украины. «Мы слышали конструктив на этот счет»,— сказал господин Жовква.

Венгрия занимает нейтральную позицию в российско-украинском конфликте. В правительстве Венгрии говорили, что не против вступления Украины в Евросоюз, но отказывались разрывать связи с Россией. В МИД Украины говорили, что Виктор Орбан демонстрирует «патологическое пренебрежение» Украиной.

Анастасия Ларина