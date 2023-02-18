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Коммерсантъ FM
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Премьера Венгрии Орбана пригласили на Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приглашен на Украину. В Киеве надеются, что он совершит визит. Об этом сообщил в интервью «Радио Свобода» (признано Минюстом иноагентом) заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Виктор Орбан

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Премьер-министр Венгрии приглашен на Украину, и надеемся, что он может быть здесь»,— сообщил господин Жовква. По его словам, власти Украины рассчитывают на «предметный диалог» в ходе личной встречи. Он напомнил о позиции Венгрии, которая отказывается поставлять Украине оружие, и сообщил, что во время личной встречи было бы больше шансов поговорить «предметно и продуктивно».

9 февраля на саммите лидеров Евросоюза в Брюсселе президент Украины обсуждал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном евроинтеграционный путь Украины. «Мы слышали конструктив на этот счет»,— сказал господин Жовква.

Венгрия занимает нейтральную позицию в российско-украинском конфликте. В правительстве Венгрии говорили, что не против вступления Украины в Евросоюз, но отказывались разрывать связи с Россией. В МИД Украины говорили, что Виктор Орбан демонстрирует «патологическое пренебрежение» Украиной.

Анастасия Ларина

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