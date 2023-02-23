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Коммерсантъ FM
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Рамзан Кадыров призвал не забывать о депортации чеченцев и ингушей в 1944 году

Глава Чечни Рамзан Кадыров напомнил, что 23 февраля, когда в России отмечают День защитника Отечества, в 1944 году началась операция по переселению жителей Чечено-Ингушской АССР в Казахстан и Сибирь. Господин Кадыров назвал ее «вопиющим преступлением в отношении чеченского и ингушского народов».

Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Рамзан Кадыров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«По приказу проклятого Иосифа Сталина наш народ подвергся ужасающему геноциду — массовой высылке в Сибирь и Казахстан. Поводом стало безосновательное обвинение в сотрудничестве с немецко-фашистскими оккупантами. Оно было лишь прикрытием для совершения расправы над целыми народами»,— написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

Глава Чечни также отметил, что десятки чеченцев принимали участие в сражениях во время Великой Отечественной войны. «Но все это не ставилось властями во внимание в своем неуемном желании погубить свободолюбивый и гордый народ. Тысячи погибших по дороге, сотни тысяч скончавшихся от холода, голода и болезней, долгие годы унижений и бесправия по совершенно надуманной причине»,— указал он.

Депортация более 500 тыс. человек из Чечено-Ингушской АССР продолжалась с 23 февраля по 9 марта 1944 года. Операция под названием «Чечевица» готовилась втайне и стала одной из крупнейших депортаций по этническому признаку в истории Советского Союза.

Милена Костерева

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