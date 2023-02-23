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Коммерсантъ FM
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Премьер Испании Педро Санчес прибыл на Украину

Премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл с визитом в Киев. В пресс-службе испанского правительства сообщили, что господин Санчес проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я возвращаюсь в Киев через год после начала войны. Мы будем поддерживать Украину и ее народ до тех пор, пока мир не вернется в Европу»,— написал господин Санчес на своей странице в Twitter и опубликовал видео с вокзала.

Как уточнила пресс-служба правительства Испании, по прибытии в Киев господина Санчеса приняли заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник, посол Украины в Мадриде Сергей Погорельцев и посол Испании на Украине Рикардо Лопес-Аранда Хагу. По информации El Espanol, в ходе своего визита премьер также посетил Бучу и Ирпень.

О предстоящей поездке Педро Санчеса на Украину ранее сообщила La Razon. По информации издания, визит господина Санчеса заранее не анонсировался по соображениям безопасности. С необъявленным визитом 20 февраля в Киев также прибыл президент США Джо Байден. На следующий день украинскую столицу посетила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Милена Костерева

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