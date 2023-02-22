Взлет в условиях облачности

Российские платформы для облачного гейминга отчитались о заметном росте числа пользователей в 2022 году. Некоторые платформы на фоне роста спроса уже подняли цены. При этом уход иностранных поставщиков оборудования пока практически не сказался на отрасли, говорят ее участники, но опасаются потери интереса аудитории из-за ухода зарубежных разработчиков, которые перестали лицензировать видеоигры на российских облачных сервисах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Крупные российские сервисы облачного гейминга рассказали «Ъ», что за 2022 год зафиксировали устойчивый рост аудитории: в VK Play Cloud рост оценивают в 50%, в Loudplay — «в несколько десятков процентов». Основатель платформы Виталий Стародубов говорит: «Основной рост пришелся на пользователей мобильных платформ и Smart TV». Число пользователей сервиса Drova и прибыль за год выросли более чем в два раза, рассказал его директор Максим Дрозд. Среднее количество пользователей платформы МТС Fog Play (сервис для аренды компьютеров через облако, запущен в декабре 2022 года) в феврале 2022 года с нулевой базы декабря выросло в 12 раз, сообщили в компании, отказавшись раскрыть абсолютные цифры.

Облачный гейминг позволяет пользователям запускать видеоигры на удаленном сервере, используя стриминговую модель: пользователь управляет персонажем или процессом игры на своем устройстве, в то время как сама игра запущена на удаленном компьютере или сервере, который передает аудиовизуальный поток. Некоторые серверы облачного гейминга работают по модели P2P: частные пользователи ПК предоставляют доступ к своим мощностям игрокам, при этом имея возможность установить собственную цену за услугу. В ноябре 2022 года руководитель маркетинга VK Play Cloud Роман Епишин говорил ТАСС, что объем российского рынка облачного гейминга к 2024 году может составить до $68 млн (в 2020 году — $4,6 млн).

Ценовая политика компаний по-разному коррелирует с расширением аудитории. Средняя стоимость услуг сервиса МТС Fog Play выросла с 13 руб. до 20 руб. за игровой час, при этом частные владельцы ПК, подключенные к Fog Play, могут сами устанавливать стоимость одного игрового часа, отмечают в МТС: «Увеличение средней цены говорит о растущем спросе и росте количества пользователей, которые сдают в аренду компьютеры». VK Play Cloud отмечает, что не меняла ценовую политику (стоимость пользования сервисом зависит от тарифа и составляет от 999 руб. до 3,5 тыс. руб. в месяц). Loudplay повысила тарифы с почасовым доступом на 10–15% — по словам господина Стародубова, «стоимость услуг пришлось повысить из-за изменения контрактов на размещение оборудования».

Резкий рост популярности облачного гейминга произошел за счет развития качества сервиса. «Рост качества играет большую роль для пользователей, чем цена»,— считает независимый эксперт Вячеслав Макаров. Одним из факторов повышения качества гейминга является оборудование для него, и здесь за последний год можно было ожидать проблем. После начала военной операции на Украине крупнейшие разработчики графических процессоров — Nvidia, AMD и Intel — помимо приостановки продаж продукции на территории России перестали продлевать и продавать российским компаниям лицензии на ПО для облачного гейминга (см. «Ъ» от 1 июля 2022 года). Российские компании лишились возможности использовать физические видеокарты сразу на нескольких виртуальных машинах.

Однако опрошенные «Ъ» платформы говорят, что связанные с этим риски пока не реализовались. «У нас достаточно партнеров, которые располагают запасами необходимой электроники для работы серверов, а также мы обеспечили поддержку десктопных видеокарт, основными производителями которых являются тайваньские Asus, MSI и Gigabyte»,— пояснил Виталий Стародубов. В 2022 году Loudplay в партнерстве с оператором Vodafone запустила сервис в Катаре на инфраструктуре Huawei (см. «Ъ» от 9 февраля 2022 года). В МТС говорят, что не закупали зарубежные серверы: «Игры в Fog Play работают за счет мощностей других пользователей». Таким же подходом пользуется сервис Drova.

Впрочем, уже скоро индустрии будет необходимо расширять инфраструктуру и увеличивать поставки оборудования в Россию, считает господин Стародубов: «Текущего оборудования начнет не хватать для размещения новых ПК в системах уже в среднесрочной перспективе».

Еще раньше может образоваться дефицит контента, указывают участники рынка. Официальные разработчики видеоигр будут неохотно лицензировать свои продукты для размещения на российских облачных сервисах, прогнозирует господин Макаров. Уход крупнейших разработчиков видеоигр из России может привести к прекращению поддержки онлайн-проектов и многопользовательских серверов, что значительно «воздействует на интерес ко всей индустрии», подтверждает Максим Дрозд.

Вадим Красников