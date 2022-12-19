Шум и гейм

Как стало известно “Ъ”, правительство обсуждает системные меры поддержки российской видеоигровой индустрии до 2030 года. В частности, речь идет о создании подконтрольного государству разработчика и издателя, на развитие которого при самом амбициозном сценарии потребуется до $50 млрд, запуске отечественного рейтингового агентства, увеличении числа студий в 14 раз. К 2030 году планируется выпустить 25 видеоигр с бюджетом от 6,5 млрд руб. каждая и 40 менее дорогих, чтобы они составили конкуренцию популярным мировым проектам и стали «инструментом мягкой силы» за рубежом. Но с учетом того, что большая часть профильных специалистов покинули страну, реализовать цели будет невозможно, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перед российскими чиновниками все шире открывается дивный новый мир видеоигр

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Перед российскими чиновниками все шире открывается дивный новый мир видеоигр

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с материалами к совещанию по мерам поддержки российской видеоигровой индустрии, которое прошло 15 декабря в аппарате замглавы Минцифры Максима Паршина.

Из документов следует, что на встрече присутствовали глава АНО «Цифровая экономика» (ЦЭ) Сергей Плуготаренко, гендиректор АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) Алексей Гореславский, помощник профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко Антон Тараев, сотрудники АНО «Агентство развития компьютерного спорта и иных видов спорта» (АРКИВС), представители ряда компаний, включая VK и Innova. В материалах говорится, что правительство приступило к обсуждению нового федерального проекта «Игровая индустрия будущего», в котором ответственным руководителем станет Максим Паршин, а куратором — Дмитрий Чернышенко.

Власти хотят создать центр координации отрасли в лице АНО ЦЭ (займется разработкой нормативных актов и отраслевых стратегий), центр компетенций в лице университета «Иннополис» (будет готовить программы для подготовки специалистов и проводить исследования), а также центр стратегического развития индустрии. Роль последнего, по замыслу авторов проекта, возьмет на себя новая структура «Росгейм», которую учредят несколько участников рынка. Она нужна для «восстановления и стабилизации отрасли, разработки и издания игр» и обеспечения поддержкой наиболее перспективных проектов.

Для «Росгейма» рассматривается несколько вариантов развития. В рамках «стабилизационного сценария» предполагается восстановление отрасли и выход РФ в топ-20 стран—разработчиков игр, он потребует $7 млрд до 2030 года. На «амбициозный сценарий» (предусматривает «отраслевой прорыв», суть которого не раскрывается) нужно $20 млрд.

Самый масштабный «лидерский сценарий» (потребует $50 млрд) предполагает, что российские игровые студии к 2030 году будут конкурировать с мировыми лидерами. При этом государство сможет использовать отечественные видеоигры за рубежом в качестве «инструмента мягкой силы».

В аппарате Дмитрия Чернышенко “Ъ” сообщили, что Минцифры поручено «проработать эти вопросы до 20 февраля». В министерстве подтвердили, что «возможно как выделение поддержки игровой индустрии в отдельный федеральный проект, так и включение направления в существующие проекты и иные форматы». Там уточнили, что форматы, варианты и источники финансирования прорабатываются, с наибольшей вероятностью будут предложены внебюджетные механизмы: «Игровая индустрия обладает большим инвестиционным потенциалом».

Цели реализации этих мер изложены в отдельном документе, подготовленном АРКИВС. Из него следует, что к 2030 году российские студии выпустят 25 AAA-игр (высококачественные проекты с бюджетом от 6,5 млрд руб. на каждый) и 40 AA-игр (проекты с бюджетом до 1,6 млрд руб.) для компьютеров и консолей. При этом отечественные предприятия выпустят к 2030 году две новые игровые консоли (сейчас на рынке наиболее популярны Xbox от американской Microsoft и PlayStation от японской Sony).

Число сотрудников, занятых в индустрии, составит 40 тыс. человек. В этом же документе сказано, что через семь лет в России должно появиться пять «геймдев-городов». Ни в Минцифры, ни в аппарате господина Чернышенко, ни в АРКИВС “Ъ” не смогли объяснить, что подразумевается под этим термином (подробнее о целевых показателях проекта см. таблицу). Гендиректор АРКИВС Антон Кара не ответил “Ъ”, так же поступили в VK и университете «Иннополис». В АНО ЦЭ и АНО ИРИ отказались от комментариев.

План состоит в том, чтобы «учредить русский Electronic Arts (один из крупнейших мировых издателей видеоигр, издавал FIFA, NFS, Mass Effect и т. д.— “Ъ”), который поможет поставить на поток выпуск высококлассных российских игр», утверждает источник “Ъ”, знакомый с деталями совещания. При этом, уточняет он, понимания, откуда взять средства на проекты, пока нет.

Гендиректор и основатель студии Cyberia Nova (разрабатывает игру «Смута») Алексей Копцев сказал “Ъ”, что сейчас в России существует не более десяти игровых студий, способных выпускать AAA-проекты: «Рынок, можно сказать, обнулился. Большая часть студий, чтобы продолжить работу, переехала за рубеж, а новые только предстоит основать». Российская видеоигровая индустрия в текущем состоянии не сможет выполнить намеченные цели, согласен основатель портала rawg.io Гаджи Махтиев: «С учетом того что ряд крупных студий, а вместе с ними и специалисты покинули РФ, нужно сконцентрироваться не на выпуске определенного числа продуктов к какому-то сроку, а на сохранении и мотивации тех, кто остался». По его мнению, на создание новых команд потребуется два-три года, и только в 2024–2025 годах они будут готовы продемонстрировать качественные продукты. Цикл разработки амбициозных проектов, подчеркивает эксперт, редко составляет менее трех лет.

Никита Королев