Шум и гейм

Как стало известно “Ъ”, правительство обсуждает системные меры поддержки российской видеоигровой индустрии до 2030 года. В частности, речь идет о создании подконтрольного государству разработчика и издателя, на развитие которого при самом амбициозном сценарии потребуется до $50 млрд, запуске отечественного рейтингового агентства, увеличении числа студий в 14 раз. К 2030 году планируется выпустить 25 видеоигр с бюджетом от 6,5 млрд руб. каждая и 40 менее дорогих, чтобы они составили конкуренцию популярным мировым проектам и стали «инструментом мягкой силы» за рубежом. Но с учетом того, что большая часть профильных специалистов покинули страну, реализовать цели будет невозможно, считают эксперты.
Перед российскими чиновниками все шире открывается дивный новый мир видеоигр
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
“Ъ” ознакомился с материалами к совещанию по мерам поддержки российской видеоигровой индустрии, которое прошло 15 декабря в аппарате замглавы Минцифры Максима Паршина.
Из документов следует, что на встрече присутствовали глава АНО «Цифровая экономика» (ЦЭ) Сергей Плуготаренко, гендиректор АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) Алексей Гореславский, помощник профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко Антон Тараев, сотрудники АНО «Агентство развития компьютерного спорта и иных видов спорта» (АРКИВС), представители ряда компаний, включая VK и Innova. В материалах говорится, что правительство приступило к обсуждению нового федерального проекта «Игровая индустрия будущего», в котором ответственным руководителем станет Максим Паршин, а куратором — Дмитрий Чернышенко.
Власти хотят создать центр координации отрасли в лице АНО ЦЭ (займется разработкой нормативных актов и отраслевых стратегий), центр компетенций в лице университета «Иннополис» (будет готовить программы для подготовки специалистов и проводить исследования), а также центр стратегического развития индустрии. Роль последнего, по замыслу авторов проекта, возьмет на себя новая структура «Росгейм», которую учредят несколько участников рынка. Она нужна для «восстановления и стабилизации отрасли, разработки и издания игр» и обеспечения поддержкой наиболее перспективных проектов.
Для «Росгейма» рассматривается несколько вариантов развития. В рамках «стабилизационного сценария» предполагается восстановление отрасли и выход РФ в топ-20 стран—разработчиков игр, он потребует $7 млрд до 2030 года. На «амбициозный сценарий» (предусматривает «отраслевой прорыв», суть которого не раскрывается) нужно $20 млрд.
Самый масштабный «лидерский сценарий» (потребует $50 млрд) предполагает, что российские игровые студии к 2030 году будут конкурировать с мировыми лидерами. При этом государство сможет использовать отечественные видеоигры за рубежом в качестве «инструмента мягкой силы».
В аппарате Дмитрия Чернышенко “Ъ” сообщили, что Минцифры поручено «проработать эти вопросы до 20 февраля». В министерстве подтвердили, что «возможно как выделение поддержки игровой индустрии в отдельный федеральный проект, так и включение направления в существующие проекты и иные форматы». Там уточнили, что форматы, варианты и источники финансирования прорабатываются, с наибольшей вероятностью будут предложены внебюджетные механизмы: «Игровая индустрия обладает большим инвестиционным потенциалом».
Цели реализации этих мер изложены в отдельном документе, подготовленном АРКИВС. Из него следует, что к 2030 году российские студии выпустят 25 AAA-игр (высококачественные проекты с бюджетом от 6,5 млрд руб. на каждый) и 40 AA-игр (проекты с бюджетом до 1,6 млрд руб.) для компьютеров и консолей. При этом отечественные предприятия выпустят к 2030 году две новые игровые консоли (сейчас на рынке наиболее популярны Xbox от американской Microsoft и PlayStation от японской Sony).
Число сотрудников, занятых в индустрии, составит 40 тыс. человек. В этом же документе сказано, что через семь лет в России должно появиться пять «геймдев-городов». Ни в Минцифры, ни в аппарате господина Чернышенко, ни в АРКИВС “Ъ” не смогли объяснить, что подразумевается под этим термином (подробнее о целевых показателях проекта см. таблицу). Гендиректор АРКИВС Антон Кара не ответил “Ъ”, так же поступили в VK и университете «Иннополис». В АНО ЦЭ и АНО ИРИ отказались от комментариев.
План состоит в том, чтобы «учредить русский Electronic Arts (один из крупнейших мировых издателей видеоигр, издавал FIFA, NFS, Mass Effect и т. д.— “Ъ”), который поможет поставить на поток выпуск высококлассных российских игр», утверждает источник “Ъ”, знакомый с деталями совещания. При этом, уточняет он, понимания, откуда взять средства на проекты, пока нет.
Гендиректор и основатель студии Cyberia Nova (разрабатывает игру «Смута») Алексей Копцев сказал “Ъ”, что сейчас в России существует не более десяти игровых студий, способных выпускать AAA-проекты: «Рынок, можно сказать, обнулился. Большая часть студий, чтобы продолжить работу, переехала за рубеж, а новые только предстоит основать». Российская видеоигровая индустрия в текущем состоянии не сможет выполнить намеченные цели, согласен основатель портала rawg.io Гаджи Махтиев: «С учетом того что ряд крупных студий, а вместе с ними и специалисты покинули РФ, нужно сконцентрироваться не на выпуске определенного числа продуктов к какому-то сроку, а на сохранении и мотивации тех, кто остался». По его мнению, на создание новых команд потребуется два-три года, и только в 2024–2025 годах они будут готовы продемонстрировать качественные продукты. Цикл разработки амбициозных проектов, подчеркивает эксперт, редко составляет менее трех лет.