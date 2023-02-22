Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Спор высоких достижений

ВС решит, платить консультантам за процесс или за результат

В Верховный суд РФ (ВС) передан вопрос о том, что входит в договор оказания юридических и консультационных услуг. Экономколлегия суда должна решить, может ли заказчик требовать от консультантов какого-то конкретного результата для себя в будущем и отказаться платить при его недостижении. У опрошенных «Ъ» юристов разные мнения на этот счет. Само дело они считают прецедентным, отмечая, что его итог может повлиять на условия договоров с клиентами.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

ВС разберется, что считать ненадлежащим оказанием консультационных услуг. В ноябре 2017 года ООО «Сити билдинг компани» наняло ООО «КонсалтЮрист» для оказания ряда юридических услуг. Они включали в себя сопровождение процесса участия в аукционе, подготовку и подачу заявки и других документов, а также последующую помощь с согласованием и регистрацией договора аренды помещения в центре Москвы, которое относится к культурному наследию. Стоимость услуг составляла 11,1 млн руб. с условием поэтапной выплаты. При этом в договоре было прописано, что исполнитель «не несет ответственности за действия госорганов, однако обязан приложить все усилия и свой опыт для того, чтобы с заказчиком был заключен договор аренды».

«Сити билдинг компани» выиграла тендер и в сентябре 2018 года подписала договор аренды помещения с Агентством по управлению и использованию памятников истории и культуры. Но Росреестр отказался его регистрировать, ссылаясь на расхождение данных о площади помещения, указанных в госреестре недвижимости и паспорте БТИ, и на отсутствие надлежащих сведений о согласовании аренды с собственником объекта. Арбитражный суд Москвы признал этот отказ законным, и впоследствии агентство и арендатор расторгли договор аренды.

После этого у «КонсалтЮриста» и «Сити билдинг компани» возник спор по поводу оказанных услуг, акт сдачи-приемки которых так и не был подписан. «КонсалтЮрист» обратился в суд за взысканием с заказчика 7,4 млн руб., заявляя о неполной оплате.

Фирма указывала, что выполнила все обязательства, а ее вины в расторжении договора аренды нет. «Сити билдинг компани» подала встречный иск о расторжении договора оказания услуг и взыскании с исполнителя 11,1 млн руб. неосновательного обогащения, заявляя, что вся сумма была уплачена. Заказчик ссылался на ненадлежащее оказание консультационных услуг, что привело к «недостижению предусмотренного договором результата».

Арбитражный суд Москвы в марте 2022 года удовлетворил иск «КонсалтЮриста», а встречный отклонил. Суд отметил, что договор оказания услуг подразумевает выполнение исполнителем определенных действий, поэтому недостижение результата «не может служить основанием для признания услуг неоказанными, а оплата услуг не поставлена в зависимость от регистрации договора аренды», к тому же замечаний в адрес исполнителя от заказчика не поступало. Апелляция и кассация признали эти выводы верными.

ООО «Сити билдинг компани» пожаловалось в ВС. Ключевым доводом заявителя стало то, что к договору должны применяться нормы Гражданского кодекса о подряде, а не о возмездных услугах. Если услуги предполагают процесс, то в договоре подряда для заказчика прежде всего имеет значение «достижение определенного вещественного результата», здесь целью было подписание и госрегистрация договора аренды.

Раз эта цель не достигнута, «договор не может считаться исполненным надлежащим образом».

Заявитель настаивает, что «КонсалтЮрист» — «профессионал в сфере правового сопровождения», который должен был «оценить риски недостижения цели договора и своевременно предупредить об этом заказчика», но, получив неполную документацию, не сообщил заказчику о возможных последствиях. Кроме того, у сторон имеется спор об уже уплаченной сумме денег. По этим доводам дело передали в экономколлегию ВС, слушание назначено на 28 марта.

«Спор интересен уже тем, что в нем обсуждаются вопросы качества юридических услуг и правовой природы соглашений с юридическими консультантами»,— говорит юрист «Арбитраж.ру» Антон Кравченко. Позиция ВС о том, применяются ли к договору об оказании услуг правила договора подряда об ответственности за достижение результата, будет прецедентной, подчеркивает партнер Orchards Алексей Станкевич.

Мнения юристов о возможности применить к договору на оказание консультационных услуг норм о подряде расходятся. «Несмотря на то что в большинстве случаев юридическая деятельность является обязательством по максимальному приложению усилий, иногда это можно квалифицировать и как подрядный договор (например, в случае подготовки большого правового заключения) со всеми вытекающими из этого последствиями»,— полагает Антон Кравченко. Он считает «не лишенной смысла» мнение заказчика о том, что юридический консультант обязан анализировать предоставленные документы и выявлять недостатки, не позволяющие добиться желаемого клиентом результата.

Юрист BGP Litigation Виктория Богачева тоже допускает, что суды слишком формально подошли к разрешению дела, ведь заказчику нужен был от исполнителя определенный результат, а не процесс оказания услуги.

Управляющий партнер АБ «РИ-консалтинг» Елена Гладышева возражает: «Текст спорного договора прямого указания на обязательный результат работ не содержит. Напротив, по его условиям исполнитель снимает с себя ответственность за действия госорганов». К тому же ряд услуг на ранних этапах в любом случае был выполнен и говорить об отсутствии оснований для их оплаты «неуместно и несправедливо», считает она. Госпожа Гладышева надеется, что ВС не будет давать слишком широкую трактовку юруслуг и не позволит заказчикам «занять привилегированное место» в отношениях с консультантами.

Виктория Богачева отмечает, что итоговая позиция ВС может повлиять на условия договоров с консультантами и заставит стороны тщательнее выбирать формулировки, чтобы избежать двоякого толкования. Если ВС поддержит доводы заказчика, добавляет господин Станкевич, консультанты могут предпочесть «прямо оговаривать в договоре юруслуг неприменение к ним правил подряда об ответственности за недостижение результата».

Екатерина Волкова, Анна Занина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...