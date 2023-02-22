Спор высоких достижений

В Верховный суд РФ (ВС) передан вопрос о том, что входит в договор оказания юридических и консультационных услуг. Экономколлегия суда должна решить, может ли заказчик требовать от консультантов какого-то конкретного результата для себя в будущем и отказаться платить при его недостижении. У опрошенных «Ъ» юристов разные мнения на этот счет. Само дело они считают прецедентным, отмечая, что его итог может повлиять на условия договоров с клиентами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

ВС разберется, что считать ненадлежащим оказанием консультационных услуг. В ноябре 2017 года ООО «Сити билдинг компани» наняло ООО «КонсалтЮрист» для оказания ряда юридических услуг. Они включали в себя сопровождение процесса участия в аукционе, подготовку и подачу заявки и других документов, а также последующую помощь с согласованием и регистрацией договора аренды помещения в центре Москвы, которое относится к культурному наследию. Стоимость услуг составляла 11,1 млн руб. с условием поэтапной выплаты. При этом в договоре было прописано, что исполнитель «не несет ответственности за действия госорганов, однако обязан приложить все усилия и свой опыт для того, чтобы с заказчиком был заключен договор аренды».

«Сити билдинг компани» выиграла тендер и в сентябре 2018 года подписала договор аренды помещения с Агентством по управлению и использованию памятников истории и культуры. Но Росреестр отказался его регистрировать, ссылаясь на расхождение данных о площади помещения, указанных в госреестре недвижимости и паспорте БТИ, и на отсутствие надлежащих сведений о согласовании аренды с собственником объекта. Арбитражный суд Москвы признал этот отказ законным, и впоследствии агентство и арендатор расторгли договор аренды.

После этого у «КонсалтЮриста» и «Сити билдинг компани» возник спор по поводу оказанных услуг, акт сдачи-приемки которых так и не был подписан. «КонсалтЮрист» обратился в суд за взысканием с заказчика 7,4 млн руб., заявляя о неполной оплате.

Фирма указывала, что выполнила все обязательства, а ее вины в расторжении договора аренды нет. «Сити билдинг компани» подала встречный иск о расторжении договора оказания услуг и взыскании с исполнителя 11,1 млн руб. неосновательного обогащения, заявляя, что вся сумма была уплачена. Заказчик ссылался на ненадлежащее оказание консультационных услуг, что привело к «недостижению предусмотренного договором результата».

Арбитражный суд Москвы в марте 2022 года удовлетворил иск «КонсалтЮриста», а встречный отклонил. Суд отметил, что договор оказания услуг подразумевает выполнение исполнителем определенных действий, поэтому недостижение результата «не может служить основанием для признания услуг неоказанными, а оплата услуг не поставлена в зависимость от регистрации договора аренды», к тому же замечаний в адрес исполнителя от заказчика не поступало. Апелляция и кассация признали эти выводы верными.

ООО «Сити билдинг компани» пожаловалось в ВС. Ключевым доводом заявителя стало то, что к договору должны применяться нормы Гражданского кодекса о подряде, а не о возмездных услугах. Если услуги предполагают процесс, то в договоре подряда для заказчика прежде всего имеет значение «достижение определенного вещественного результата», здесь целью было подписание и госрегистрация договора аренды.

Раз эта цель не достигнута, «договор не может считаться исполненным надлежащим образом».

Заявитель настаивает, что «КонсалтЮрист» — «профессионал в сфере правового сопровождения», который должен был «оценить риски недостижения цели договора и своевременно предупредить об этом заказчика», но, получив неполную документацию, не сообщил заказчику о возможных последствиях. Кроме того, у сторон имеется спор об уже уплаченной сумме денег. По этим доводам дело передали в экономколлегию ВС, слушание назначено на 28 марта.

«Спор интересен уже тем, что в нем обсуждаются вопросы качества юридических услуг и правовой природы соглашений с юридическими консультантами»,— говорит юрист «Арбитраж.ру» Антон Кравченко. Позиция ВС о том, применяются ли к договору об оказании услуг правила договора подряда об ответственности за достижение результата, будет прецедентной, подчеркивает партнер Orchards Алексей Станкевич.

Мнения юристов о возможности применить к договору на оказание консультационных услуг норм о подряде расходятся. «Несмотря на то что в большинстве случаев юридическая деятельность является обязательством по максимальному приложению усилий, иногда это можно квалифицировать и как подрядный договор (например, в случае подготовки большого правового заключения) со всеми вытекающими из этого последствиями»,— полагает Антон Кравченко. Он считает «не лишенной смысла» мнение заказчика о том, что юридический консультант обязан анализировать предоставленные документы и выявлять недостатки, не позволяющие добиться желаемого клиентом результата.

Юрист BGP Litigation Виктория Богачева тоже допускает, что суды слишком формально подошли к разрешению дела, ведь заказчику нужен был от исполнителя определенный результат, а не процесс оказания услуги.

Управляющий партнер АБ «РИ-консалтинг» Елена Гладышева возражает: «Текст спорного договора прямого указания на обязательный результат работ не содержит. Напротив, по его условиям исполнитель снимает с себя ответственность за действия госорганов». К тому же ряд услуг на ранних этапах в любом случае был выполнен и говорить об отсутствии оснований для их оплаты «неуместно и несправедливо», считает она. Госпожа Гладышева надеется, что ВС не будет давать слишком широкую трактовку юруслуг и не позволит заказчикам «занять привилегированное место» в отношениях с консультантами.

Виктория Богачева отмечает, что итоговая позиция ВС может повлиять на условия договоров с консультантами и заставит стороны тщательнее выбирать формулировки, чтобы избежать двоякого толкования. Если ВС поддержит доводы заказчика, добавляет господин Станкевич, консультанты могут предпочесть «прямо оговаривать в договоре юруслуг неприменение к ним правил подряда об ответственности за недостижение результата».

Екатерина Волкова, Анна Занина