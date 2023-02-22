Правительство выделит 1,7 млрд рублей на оборудование для реабилитации в больницах

Правительство России выделит более 1,7 млрд руб. на обновление реабилитационного оборудования в региональных медучреждениях. Средства на развитие системы медицинской реабилитации получат 43 организации. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

За счет выделенных средств планируется улучшить оснащение профильных отделений современным оборудованием. «Средства необходимо использовать эффективно и в полном объеме, чтобы у наших медработников было все, что им нужно, для оказания восстановительного лечения людям, перенесшим серьезные заболевания, сложные операции и травмы»,— отметил господин Мишустин (цитата по сайту правительства).

В июне 2021 президент России Владимир поручил правительству разработать программу развития медицинской реабилитации до 2026 года. Концепция развития системы комплексной реабилитации была утверждена кабинетом министров в декабре. В текущем году региональным учреждениям здравоохранения было выделено 8 млрд руб.

В ходе оглашения послания Федеральному собранию президент также заявил о необходимости создать фонд помощи раненым бойцам и ветеранам, а также семьям погибших. Президент заявил, что фонд будет координировать в том числе вопросы реабилитации и санитарно-курортного лечения.

Милена Костерева