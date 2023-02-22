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Коммерсантъ FM
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Количество пострадавших от обстрелов Шебекино в Белгородской области выросло до трех

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о третьем пострадавшем в результате сегодняшних обстрелов города Шебекино.

Так, с ранением нижних конечностей средней степени тяжести госпитализирована женщина. Ей оказывают всю необходимую медпомощь, уточнил губернатор.

Ранее сегодня, 22 февраля, с тяжелым осколочным ранением в больницу попал мужчина. Еще одного контузило.

После начала специальной военной операции граничащая с Украиной Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. В Шебекино только за последнюю неделю погибли два человека, пострадали десятки зданий.

Сергей Толмачев, Воронеж

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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