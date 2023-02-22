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Коммерсантъ FM
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В результате обстрела города в Белгородской области загорелся торговый центр

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что в результате обстрела приграничного города Шебекино снаряды попали в торговый центр, после чего он загорелся.

По предварительным данным, есть пострадавший. Мужчину госпитализировали с осколочными ранениями, его состояние оценивают как крайне тяжелое. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь, а спасатели тушат огонь.

Ранее господин Гладков сообщил, что от обстрела Шебекино пострадали жилые дома. Местные жители получили SMS-оповещения об обстреле.

После начала специальной военной операции граничащая с Украиной Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. В регионе действует желтый уровень террористической опасности, а также введен средний уровень реагирования. Непосредственно в Шебекино из-за обстрелов прошлой осенью фактически перестали существовать два торговых центра. Ущерб от этого оценивается в сотни миллионов рублей.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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