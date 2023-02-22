Sony представила беспроводные наушники с шумоподавлением WH-CH720N

Компания Sony представила новую модель беспроводных наушников — накладные WH-CH720N с системой активного шумоподавления. Стоимость наушников составит $150.
WH-CH720N
Фото: Sony
Новинка получила 30-миллиметровые динамики, два микрофона и процессор Sony V1, который отвечает за шумоподавление,— аналогичный чип используется и во флагманской модели Sony WH-1000XM5. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 35 часов автономной работы с активированным шумоподавлением. Новинку позиционируют как самые легкие накладные наушники Sony с активным шумоподавлением.
Модель Sony WH-CH720N доступна в черном, синем и белом цветах. В продаже наушники появятся весной.