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Коммерсантъ FM
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Sony представила беспроводные наушники с шумоподавлением WH-CH720N

Компания Sony представила новую модель беспроводных наушников — накладные WH-CH720N с системой активного шумоподавления. Стоимость наушников составит $150.

WH-CH720N

WH-CH720N

Фото: Sony

WH-CH720N

Фото: Sony

Новинка получила 30-миллиметровые динамики, два микрофона и процессор Sony V1, который отвечает за шумоподавление,— аналогичный чип используется и во флагманской модели Sony WH-1000XM5. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 35 часов автономной работы с активированным шумоподавлением. Новинку позиционируют как самые легкие накладные наушники Sony с активным шумоподавлением.

Модель Sony WH-CH720N доступна в черном, синем и белом цветах. В продаже наушники появятся весной.

Максим Вершинин

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