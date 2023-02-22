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Владимир Путин выступил на концерте-митинге в «Лужниках»

Президент России Владимир Путин прибыл на концерт-митинг в «Лужниках». Концерт посвящен Дню защитника Отечества. До появления президента на концерте-митинге выступил Григорий Лепс, «Любэ», Олег Газманов.

На сцену президент поднялся вместе с участниками военной операции и пожал им руки. В выступлении он сообщил, что только что заслушал доклад высшего военного руководства о ходе военной операции на Украине. По его словам, бои сейчас идут «на исторических рубежах России».

«Мы встречаемся с вами в преддверии Дня защитника Отечества. В этом словосочетании, в этих словах есть что-то мощное, огромное, я бы даже сказал, — мистическое и святое. Недаром одна из самых известных молитв начинается со слов "Отче наш": отче — отец"»,— сказал президент.

Владимир Путин заявил, что российских военных, участвующих в боевых действия на Украине, поддерживает «вся Россия». «В этом смысле сегодня при защите наших интересов, при защите наших людей, при защите нашей культуры, языка, территорий. Все: весь наш народ является сегодня защитником отечества. Низкий всем поклон!»,— заявил он.

Президент перечислил тех, кто поддерживает военнослужащих: медработники, сотрудники оборонных предприятий, транспортного сектора, а также те, кто пришел на митинг-концерт в поддержку военных и дети, которые пишут письма бойцам. По его словам, все они тоже — защитники отечества.

«Когда мы едины, нам нет равных. За единство российского народа!»,— заключил президент.

Вчера, 21 февраля, Владимир Путин в 18-й раз обратился с посланием к Федеральному собранию. Он предложил выйти из Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также запустить льготную аренду жилья для сторудников предприятий ОПК.

О чем сказал Владимир Путин в послании-2023

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Анастасия Ларина

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