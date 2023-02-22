Элитное жилье перегрелось в Сочи

Серьезный дефицит предложения на рынке элитных новостроек в Сочи разогнал цены на такую недвижимость. За год стоимость элитного жилья здесь выросла заметнее, чем в Москве: более чем на 30%, до 2,4 млн руб. за кв. м, что уже привело к снижению спроса. В этом году застройщики могут фокусироваться на новых форматах и проектах в близлежащих поселках, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В 2022 году средние цены на рынке элитных новостроек Сочи выросли более чем на 30%, до 2,4 млн руб. за кв. м, подсчитали в NF Group. Динамика опередила рост стоимости московских элитных проектов, которые подорожали в среднем на 13%, до 1,52 млн руб. за кв. м год к году. Средний чек на покупку элитной недвижимости в Сочи вырос еще более значительно — на 45%, до 23,7 млн руб. год к году, подсчитала гендиректор Nedvex Юлия Хлуднева.

Партнер NF Group Ольга Широкова отмечает, что на статистику по рынку элитного жилья Сочи повлияли курсы валют: один из крупных жилых комплексов в этом сегменте в городе в начале года оценивался в долларах, а к концу года все проекты уже экспонировались в рублях — по более высокой стоимости.

Но основная причина резкого роста цен — дефицит предложения. По данным NF Group, на конец 2022 года в Москве экспонировалось около 1,8 тыс. элитных квартир и апартаментов, что на 42% выше показателя конца 2021-го. А в Сочи, по подсчетам аналитиков, объем предложения в элитных проектах сократился на 19% год к году, до 109 лотов. Элитные проекты в Сочи — штучный продукт: сейчас экспонируется всего 16 корпусов в 12 проектах, подтверждают в bnMap.pro.

Резкий рост цен уже негативно повлиял на спрос на элитную курортную недвижимость. По подсчетам NF Group, в 2022 году в Сочи было реализовано около 70 лотов, что на 42% ниже рекордного 2021 года и сопоставимо с показателями 2020-го.

Председатель совета директоров «Бест-Новостроя» Ирина Доброхотова отмечает, что в городе, как и в других регионах, наблюдался мартовский пик спроса, когда вложения в недвижимость как в защитный актив росли, а затем случилась серьезная просадка. Рынок начал восстанавливаться только в августе — начале сентября, добавляет она.

По словам Ольги Широковой, ограничения на передвижения по миру для части россиян и ужесточение западных санкций создают предпосылки для роста спроса на элитную недвижимость в Сочи, но очень высокие цены будут сдерживать покупательскую активность. Руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев добавляет, что в Сочи сохраняется мораторий на строительство многоэтажных домов, а значит, будет ограниченное число возводимых объектов, что не даст снизиться спросу и ценам. В городе сегодня находится единственный открытый аэропорт на всем южном побережье, что будет способствовать сохранению интереса покупателей, указывает Ирина Доброхотова.

Госпожа Широкова ожидает, что в 2023 году в связи с высокими ценами и постепенным насыщением рынка элитной недвижимости в Сочи будут активно развиваться смежные сегменты и локации. В частности, говорит эксперт, есть потенциал у формата реконструкции советских санаториев в комплексы апартаментов для дальнейшей продажи. Также новые качественные проекты могут появиться за пределами Сочи, например в Лазаревском, Якорной Щели, Лоо и Туапсе, перечисляет Ольга Широкова.

Дарья Андрианова