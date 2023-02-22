Средства на строительство Большого Смоленского моста через Неву перенаправят на дорожные проекты

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга подготовил законопроект, перераспределяющий бюджетные средства, выделенные городом на строительство Большого Смоленского моста в створе улицы Коллонтай. Часть денег направят на несколько ключевых инфраструктурных проектов дорожного строительства, следует из документа, опубликованного на сайте Смольного.

Так, дополнительные 56 млн рублей получит проект второго этапа реконструкции Петрозаводского шоссе, при этом на 365,7 млн рублей его финансирование сократится в федеральной части. Дополнительные средства в размере 561,5 млн рублей на первый этап и 877 млн на второй также получит проект реконструкции Ропшинского шоссе. Полностью федеральные средства отзовут со стройки развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом и пополнят финансирование 1,08 млрд рублей из городского.

Кроме того, суммарно за два года предполагается выделить 1,6 млрд рублей на первый этап строительства Русановской улицы на участке от Октябрьской набережной до разворотной площадки общественного транспорта.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что строительство Большого Смоленского моста в Петербурге подорожало в четыре раза. Сейчас реализацию проекта оценивают в 50 млрд рублей.

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